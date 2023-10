Rapporto pedofilia nella Chiesa cattolica spagnola: dati devastanti e alto numero di vittime

Il primo rapporto ufficiale sulla pedofilia nella Chiesa cattolica spagnola ha rivelato dati devastanti venerdì: l’1,13% della popolazione adulta attuale ha subito abusi da parte del clero, il che implicherebbe circa 440.000 persone.

Con questa storica indagine, commissionata dal Congresso nel marzo 2022 e condotta dal Difensore del Popolo, la Spagna passa da essere uno dei pochi paesi cattolici senza casi di pedofilia ufficialmente riconosciuti a essere quello con il più alto numero di vittime.

Dopo decenni di opacità e copertura, il testo di 700 pagine rivela, attraverso un sondaggio condotto su 8.000 persone, che lo 0,6% della popolazione, circa 240.000 persone, sarebbero state vittime di abusi commessi direttamente da un sacerdote o da un religioso. Il resto sarebbe stato vittima di personale laico che lavora in istituzioni appartenenti alla Chiesa.

“Ci sono persone che si sono suicidate”

In una conferenza stampa commovente nel Legislativo, il Difensore del Popolo, Ángel Gabilondo, ha detto che la Spagna “arriva tardi” a questo rapporto, che paesi come Francia, Germania o Irlanda hanno fatto tempo fa e con numeri di vittime molto inferiori.

In Francia, ad esempio, sono stati contabilizzati 216.000 casi dal 1950 e in Germania 3.677 casi tra il 1946 e il 2014.

Gabilondo, un ex ministro dell’Educazione socialista, ha detto che sono noti casi dal 1940, ma che la maggior parte si è verificata tra il 1970 e il 1990, e che il testo è una risposta “alla sofferenza e alla solitudine” delle vittime.

La commissione di esperti che ha partecipato al rapporto ha intervistato 487 vittime di abusi sessuali, molte delle quali hanno riferito di soffrire di problemi emotivi, come lo stress post-traumatico.

“Ci sono persone che sono in trattamento, ci sono persone che si sono suicidate a causa di queste cose, persone che non si sono mai riprese […] e non sono riuscite a superare il dolore”, ha dichiarato Gabilondo.

“Volontà di negazione della Chiesa”

Il rapporto rappresenta un duro colpo per la Chiesa cattolica, che per anni ha negato, minimizzato e timidamente riconosciuto l’esistenza di alcuni casi e ha impedito qualsiasi indagine approfondita.

“Purtroppo per molti anni ha prevalso una certa volontà di negare gli abusi o una volontà di occultamento o di protezione degli abusatori”, ha denunciato Gabilondo.

Negli ultimi anni, in mezzo a una intensa pressione politica, la Chiesa cattolica ha aperto diverse indagini dopo aver ricevuto denunce di pedofilia all’interno della sua istituzione, tra cui un’audizione interna affidata a uno studio legale che potrebbe essere completata entro quest’anno.

Inoltre, in difesa sua, afferma di aver implementato protocolli di intervento per gli abusi e di aver aperto uffici di “protezione dei minori” nelle diocesi.

Misure di riparazione

La Conferenza Episcopale Spagnola ha convocato un’assemblea per lunedì prossimo per esaminare la relazione e prendere posizione.

“Confido che la Chiesa cattolica sia all’altezza della sfida che si presenta e dell’occasione che gli viene offerta per affrontare la questione. In caso contrario, si sbaglierà”, ha dichiarato Gabilondo.

Il testo propone inoltre una serie di raccomandazioni, tra cui la creazione di un fondo statale per il pagamento di compensazioni alle vittime, la celebrazione di un atto pubblico di riconoscimento e riparazione simbolica per il lungo periodo di “negligenza” o l’apertura degli archivi della Chiesa per approfondire ulteriormente questa piaga.

“Le vittime non possono più aspettare. Alcune hanno già testimoniato più volte, sono state rivittimizzate e dicono: ‘Per favore, ora vogliamo misure e riparazione'”, ha detto Gabilondo, che si è mostrato favorevole a chiedere alla Chiesa di collaborare in questa riparazione.

“Il nostro paese è un po’ migliore”

Le reazioni alla relazione non si sono fatte attendere.

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha dichiarato da Bruxelles che la relazione rivela “una realtà che tutti conoscevano da molti anni, ma di cui nessuno parlava”.

“Oggi la nostra democrazia è un po’ migliore e il nostro paese è un po’ migliore”, ha dichiarato il presidente, che ha assicurato che il suo governo studierà le raccomandazioni del rapporto, tra cui quella di creare il fondo statale di riparazione.

“Questo non è l’ultimo giorno, è il primo”, ha aggiunto.

Il portavoce del suo partito, il Partito Socialista Operaio Spagnolo, al Congresso, Patxi López, ha attaccato duramente la Chiesa sui social media, accusandola di minimizzare e negare gli abusi sessuali avvenuti al suo interno.

“La Chiesa ha pressato e incolpato le vittime“, ha scritto.

“Porre fine a questa vergognosa impunità”

Anche il partito Podemos, alleato del governo socialista di Sánchez, ha reagito con fermezza.

“Gli abusi non solo sono stati nascosti per decenni, ma la Chiesa ha facilitato che continuassero e che non ci fosse riparazione per le vittime”, ha scritto sui social media.

“È ora di porre fine a questa vergognosa impunità“.

📺 TV en DIRECTO | Gabilondo, sobre el informe de los abusos en la Iglesia: "No queremos dramatizar el asuntos, pero hay gente que se ha suicidado por esto, gente que no ha recompuesto su vida jamás y gente que desde entonces no ha podido superarlo" https://t.co/dFXk432zBD pic.twitter.com/t9sohnAkt3 — EL PAÍS (@el_pais) October 27, 2023

🔴DIRECTO | Sánchez, sobre el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia: "Se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años"https://t.co/8smz11c7V3 pic.twitter.com/nf6L14HszF — elDiario.es (@eldiarioes) October 27, 2023

E in Italia? Tutto acqua di rose? …