WP: Il rapporto del Pentagono sui 3 oggetti volanti non identificati

Il rapporto presentato a Joe Biden dal segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, e altri alti funzionari di quel portafoglio, sui tre oggetti sconosciuti (UFO) che sono stati recentemente abbattuti, sembrava “un complotto di fantascienza”, riporta il Washington Post.

Dopo che Washington ha abbattuto la mongolfiera cinese all’inizio di febbraio, ulteriori tre oggetti volanti sono stati abbattuti nello spazio aereo statunitense e canadese. Secondo il Pentagono, questi ultimi ordigni rappresentavano una minaccia per l’aviazione civile e si temeva che fossero dotati di apparecchiature di spionaggio.

Non era quello che si pensava…

Per diversi giorni, in una situazione che “spesso sembrava surreale”, le autorità statunitensi hanno analizzato urgentemente l’andamento meteorologico e contattato i governi di altri Paesi. Infine, Biden ha accettato la raccomandazione del Pentagono e ha ordinato la distruzione dei dispositivi. Ma questo giovedì ha riconosciuto che non appartenevano al programma di sorveglianza della Cina o di qualsiasi altro paese e che, al contrario, sarebbero stati oggetti di natura commerciale, ricreativa o di ricerca.

Un “nuovo universo di oggetti volanti con intenzioni poco chiare”

Biden ha anche affermato che l’improvviso aumento della comparsa di oggetti non identificati è stato dovuto agli aggiustamenti apportati ai radar militari dopo il rilevamento del pallone cinese. Dopo questi aggiustamenti, i militari si sono trovati di fronte a un “nuovo universo di oggetti volanti con intenzioni poco chiare“, mentre i funzionari “non avevano idea di cosa fossero o se fossero nefasti prima di decidere di abbatterli“, osserva il giornale.