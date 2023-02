Immagini del Vulcano Kilauea (Hawaii) lanciando in aria fontane di lava

Gli hawaiani condividono sui loro social le immagini del magma che risale sulla superficie terrestre nel bel mezzo dell’eruzione del vulcano Kilauea, situato nel Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, a sud-est dell’isola. Come riportato dall’US Geological Survey (USGS), il vulcano ha eruttato di nuovo domenica mattina. La grande bocca a forma di cono ha creato un robusto canale di scarico di roccia fusa e ha vomitato fontane di lava nell’aria, riferisce Fox Weather, citando la direzione del parco.

Cratere Halemaumau

“L’eruzione di lava da tre località sul fondo del cratere Halemaumau è continuata nelle ultime 24 ore“, ha detto mercoledì l’USGS. “Il lago orientale è ancora attivo e ha una superficie di circa 25 acri [100.000 metri quadrati] […] La pozza di lava più piccola, nella parte centrale del fondo del cratere, ha anche una piccola fontana di lava attiva“, ha osservato l’agenzia, aggiungendo che lo stesso vale per il lago occidentale del bacino.

L’USGS ha dichiarato che l’attuale eruzione è avvenuta in un’area chiusa del parco e non rappresenta alcuna minaccia. “Non sono stati osservati cambiamenti significativi nella parte superiore o in nessuna delle due aree della spaccatura“, ha annunciato.

La principale causa di preoccupazione ora sono gli alti livelli di gas vulcanico, in quanto possono avere effetti a lungo raggio sottovento al vulcano.

Altri pericoli sono i cosiddetti ‘capelli di Pele’ – filamenti di vetro di basalto che possono percorrere grandi distanze – e altri frammenti leggeri di origine simile, che cadranno sottovento e spolvereranno il terreno a poche centinaia di metri dalla bocca.

L’Hawaii Volcano Observatory continua a monitorare da vicino l’attività del vulcano, mentre il pubblico può vedere l’eruzione in video diretta fornito dall’USGS.