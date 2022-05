Monaco, prezioso violino italiano ritrovato sul treno

Dimenticare gli oggetti di valore sul treno è sempre spiacevole, ma lo è particolarmente quando si tratta di uno strumento musicale prezioso. Un violino è stato ritrovato in un treno regionale vicino a Monaco. Il ritrovamento è avvenuto martedì scorso, durante un viaggio in treno regionale da Mittenwald a Monaco di Baviera. Il prezioso violino è stato scoperto all’arrivo del treno alla stazione dopo che i passeggeri sono scesi dal convoglio. L’addetto al treno ha preso la replica di Stradivari e l’ha consegnata all’ufficio oggetti smarriti all’arrivo a Monaco. Fin qui tutto sommato non ci sarebbe niente di particolarmente strano: in realtà nella custodia, era presente una vera e propria opera d’arte italiana.

Lo strumento varrebbe oltre 11mila euro

A questo va aggiunto il prezzo dei quattro archi che valgono anch’essi una fortuna. Lo strumento rappresenta un raro esemplare dei liutai fiorentini. Nel corso dei secoli i violini hanno rappresentato una vera e propria arte in tutta la penisola italiana. La polizia federale è stata quindi informata del ritrovamento e ha preso il violino per assicurarsi la proprietà. I funzionari ora stanno cercando il proprietario: chiunque possa fornire informazioni dovrebbe chiamare lo 089 515 550 1111. I viaggiatori continuano a dimenticare oggetti di valore sul treno, ha detto un portavoce della polizia. “Qualche anno fa è scomparso un violino da 120.000 euro”.