Costa Rica, aereo cargo DHL in atterraggio esce fuori pista e si spezza

Un aereo cargo Boeing 757-27A (PCF) della DHL Aero Expresso con registrazione HP-2010DAE stava operando il volo cargo D07216 tra San Jose, Costa Rica e Città del Guatemala, il 7 aprile. Dopo il decollo dall’aeroporto di San Jose, l’aereo si è diretto verso nord, destinazione Guatemala. Ma dopo 10 minuti dall’inizio del volo, i piloti hanno deciso di tornare verso San Jose per entrare in uno schema di attesa per circa 25 minuti.

La comunicazione tra i piloti e la torre indica che l’aereo ha subito un problema idraulico. I piloti hanno quindi deciso di atterrare a San Jose, ma durante l’atterraggio l’aereo è uscito dal lato della pista. Il Boeing 757 si è successivamente spezzato in più parti mentre si fermava completamente. I servizi di soccorso si sono precipitati sull’aereo, le prime notizie suggeriscono che nessuno è rimasto gravemente ferito.

DHL Aero Expresso SA è una compagnia aerea cargo con sede a Panama City, Panama. È interamente di proprietà di Deutsche Post World Net e gestisce i servizi di pacchi ed espressi a marchio DHL del gruppo in Centro e Sud America. La sua base principale è l’aeroporto internazionale di Tocumen, Panama City.

Non sono chiare al momento le cause dell’incidente. Aperta un’inchiesta. Poco dopo l’incidente, il filmato è apparso sui social media diventando virale.