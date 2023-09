Ritrovato Kazuosan in un ospedale del New Jersey

Cosimo Corrado, meglio conosciuto come “Kazuosan” su YouTube, è stato ritrovato sano e salvo in un ospedale del New Jersey dopo essere scomparso a New York sabato scorso. I suoi familiari erano preoccupati e avevano avvertito le autorità. Il ragazzo si trovava per lavoro negli Stati Uniti, ma non era mai stato alla pizzeria “San Matteo” come inizialmente aveva detto per registrare un video. Il proprietario del locale, Ciro Casella, è originario di Salerno, proprio come lo youtuber. I genitori e il fratello di Cosimo sono in viaggio per incontrarlo e il ragazzo fornirà dettagli sul sua misteriosa scomparsa una volta ripresosi completamente.

Kazuosan è molto famoso in Italia

Il canale YouTube del 21enne Cosimo Corrado alias “Kazuosan”, in cui presenta video di gameplay, recensioni e sfide di vario tipo, conta oltre un milione di iscritti. Dopo oltre 48 ore di ricerche è finalmente arrivata la buona notizia: il ragazzo è stato ritrovato in un ospedale del New Jersey. A breve potrà riabbracciare la sua famiglia.