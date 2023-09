La formica di fuoco invade l’Europa: minaccia per specie e ecosistemi autoctoni

La formica di fuoco è stata scoperta per la prima volta in Europa, a Siracusa in Sicilia. Questa specie invasiva originaria del Sud America si diffonde rapidamente e minaccia le specie e gli ecosistemi autoctoni. Un gruppo di ricercatori ha trovato numerosi nidi di formiche di fuoco in un’area vicino a Siracusa, dimostrando che il loro arrivo non è recente.

Questa formica è molto aggressiva e spruzza un veleno pungente che può alterare gli ecosistemi. Gli esperti ritengono che circa il 7% dell’Europa e il 50% delle città italiane siano adatti alla diffusione di questa specie. Le grandi città costiere sono particolarmente a rischio.

Non è ancora chiaro come la formica di fuoco sia arrivata in Europa, ma è probabile che sia stata trasportata tramite navi o correnti di vento dagli Stati Uniti o dalla Cina.

Questa è la prima volta che la formica di fuoco viene trovata in una popolazione selvatica in Europa. Questi insetti sono estremamente aggressivi e quando vengono disturbati mordono e iniettano una sostanza velenosa che provoca irritazione e prurito sulla pelle.

La formica di fuoco è in grado di cacciare specie autoctone e danneggiare le colture e gli ecosistemi locali. Solo la Nuova Zelanda è riuscita a eradicare questa specie con un programma pluriennale.