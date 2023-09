Il 7 ottobre torna il Forum Nazionale sul Sovraindebitamento

Sempre più famiglie devono fare i conti con il debito, una situazione che diventa opprimente e sembra non avere soluzione. Secondo le recenti rilevazioni di Banca d’Italia, il numero di persone che richiedono un prestito continua a crescere, registrando un aumento del 4,6%, con i finanziamenti che incidono per il 12,7% sul bilancio familiare, rispetto alla media UE del 9,4%. Inoltre, secondo il CENSIS, ci sono 100.000 piccole aziende a rischio di fallimento, mettendo a rischio 800.000 posti di lavoro.

In un contesto socioeconomico simile, che fatica a riprendersi, si terrà la seconda edizione del Forum Nazionale sul Sovraindebitamento, organizzato dall’Associazione senza scopo di lucro Liberi dal Debito e Legge3.it, un’organizzazione che aiuta privati e imprenditori a uscire da situazioni di sovraindebitamento.

L’evento si svolgerà sabato 7 ottobre presso l’Auditorium dell’Università Pontificia Agostiniana, nella Città del Vaticano, e ha l’obiettivo di aiutare e tutelare i diritti di coloro che sono oppressi dai debiti, facendo loro sentire che non sono soli e mostrando una via legale e praticabile per uscirne. Il valore sociale dei contenuti ha portato il Forum ad essere presentato in anteprima durante un’udienza papale con Papa Francesco, che ha mostrato apprezzamento per l’iniziativa.

Secondo i dati ISTAT, il 7,5% delle famiglie in Italia vive in condizioni di povertà assoluta, con punte del 10,8% nelle regioni del Sud. Tuttavia, ciò non significa che una persona sovraindebitata faccia parte necessariamente di questa categoria, anche se spesso le due situazioni vengono confuse.

Una persona sovraindebitata può aver avuto problemi in passato, ma ora avere un lavoro con uno stipendio sufficiente, che però non consente di ripagare tutti i debiti. Per questo motivo, è difficile avere un quadro preciso di come il sovraindebitamento influisca sulla vita delle persone e, di conseguenza, sulla società nel suo complesso.

“Per il secondo anno consecutivo, questo Forum ci darà l’opportunità non solo di discutere di un argomento così delicato, ma anche di presentare la nuova edizione del Rapporto Nazionale sul Sovraindebitamento, con il quale cerchiamo di fare il punto e dare voce a coloro che spesso rimangono nell’ombra, abbandonati da amici e parenti e, purtroppo, anche dallo Stato”, commenta Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it. “Il nostro obiettivo è aiutare il maggior numero possibile di persone a liberarsi dai debiti, in modo che possano ricominciare da zero e iniziare una nuova vita”.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria una registrazione tramite il link fornito.