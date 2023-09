Stalking: la Cassazione stabilisce che comprende anche il corteggiamento insistente

La Corte di cassazione ha stabilito che il reato di stalking comprende anche il corteggiamento insistente e fastidioso che provoca ansia, paura e disagio alla persona offesa. Un impiegato è stato condannato per aver tormentato una collega con messaggi e regali indesiderati. La Corte d’Appello di Milano ha escluso la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della persistenza delle azioni moleste.

Cos’è lo stalking

Lo stalking è una persecuzione che mira a creare stati di ansia e terrore in un’altra persona, spesso per motivi sentimentali. La legge italiana ha introdotto il reato di stalking nel 2009 e la sua applicazione è stata discreta. La durata delle azioni di molestia per essere punibili non richiede un periodo di tempo specifico, ma è sufficiente la mera ripetizione delle stesse.