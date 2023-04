Collirio occhi richiamato negli USA per batterio resistente ai farmaci

Negli Stati Uniti c’è un’allerta per un batterio che resistente ai farmaci e che causa gravi infezioni che portano alla perdita della vista. Questo batterio ha causato la morte di tre persone e ha costretto quattro ad una rimozione chirurgica del bulbo oculare.

L’azienda farmaceutica Global Pharma Healthcare, con sede a Chennai, sta richiamando 50.000 flaconi di collirio nel mercato statunitense a causa di una “contaminazione microbica“. La Food & Drug Administration (FDA) ha dichiarato che la società farmaceutica stava richiamando la quantità di lubrificante oculare per le lacrime artificiali legate alla perdita della vista negli Stati Uniti.

Il prodotto è commercializzato negli Stati Uniti dalla Deslam Pharma, con sede a New York. Il batterio è un ceppo di Pseudomonas aeruginosa ed è legato all’uso di lacrime artificiali di marchi di largo utilizzo. L’infezione è stata segnalata in 68 pazienti che hanno utilizzato vari prodotti lacrimali e colliri artificiali in almeno 16 Stati. Tutti i pazienti hanno riferito di aver utilizzato diversi tipi di colliri prima di notare i sintomi.

I batteri sono associati a molteplici tipi di infezioni, comprese le infezioni agli occhi. Il ceppo epidemico, Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi (VIM-GES-CRPA), non era mai stato segnalato negli Stati Uniti prima di questo focolaio. Le autorità statunitensi consigliano ai pazienti che hanno utilizzato questi prodotti di rivolgersi immediatamente a un medico se presentano segni o sintomi di un’infezione agli occhi.