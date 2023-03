Le azioni del Credit Suisse sono crollate di quasi il 30%

Le azioni della Banca svizzera Credit Suisse sono crollate di quasi il 30% dopo che il suo principale azionista, la Saudi National Bank, ha dichiarato che non avrebbe iniettato altro denaro nella banca svizzera. Secondo i dati di MarketWatch, i titoli della banca hanno perso il 28,69% in un giorno, scambiando a 1,8 dollari per unità. Le azioni Credit Suisse sono scese per tutta la settimana a causa dell’impatto negativo del crollo delle banche statunitensi.

Una notizia che ha fatto preoccupare molti investitori e analisti di mercato, tant’è che oggi abbiamo registrato una nuova giornata nera per le Borse europee, in caduta libera con lo Stoxx 600, l’indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. La corrente di vendite è alimentata dal crollo in borsa di Credit Suisse (-22%) che ha contagiato il comparto bancario provocando un calo del 6,2%.

Credit Suisse: azioni in caduta libera

La crisi bancaria che ha colpito gli Stati Uniti, dopo il fallimento della Silicon Valley Bank (SVB), ha già avuto ripercussioni sui mercati internazionali. In Svizzera, le azioni della seconda banca più grande del paese, il Credit Suisse, hanno registrato il calo maggiore della sua storia. Lunedì 13 marzo, le azioni dell’entità sono crollate di oltre il 15%, raggiungendo un minimo di 2.115 franchi svizzeri (circa $ 2.290). Tuttavia, nel corso della giornata sono riusciti a recuperare un po’.

Conseguenze del crollo delle azioni di Credit Suisse

La conseguenza principale del crollo delle azioni di Credit Suisse è stata la perdita di valore per gli azionisti dell’istituto bancario svizzero. Inoltre, il crollo delle azioni di Credit Suisse ha avuto un impatto negativo sulla fiducia degli investitori nel settore bancario svizzero nel suo complesso.

Secondo gli specialisti, nuove complicazioni bancarie o una crisi finanziaria globale metterebbero il Credit Suisse in ulteriori difficoltà.

L’entità svizzera non è l’unica a subire perdite a causa dei timori di una crisi del settore bancario statunitense, dal momento che anche i mercati asiatici hanno operato al ribasso. Nella ruota di martedì 14 marzo, il principale indice della borsa di Tokyo, il Nikkei, è sceso del 2,19%; il KOSPI della Corea del Sud è sceso di quasi il 2%; mentre il Jakarta, Indonesia Stock Exchange Composite Index ha guidato le perdite nel sud-est asiatico con un calo dell’1,6%.

La SVB, la 16a banca più grande degli Stati Uniti, venerdì scorso ha effettuato il più grande fallimento bancario nel paese nordamericano dalla crisi finanziaria globale del 2008. Il crollo è avvenuto dopo che i depositanti, per lo più legati al settore della tecnologia e del capitale di rischio le aziende hanno ritirato i loro soldi nell’ultima settimana poiché le preoccupazioni si sono diffuse sulla crisi della banca.