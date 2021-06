I gioielli stile anni settanta sono tra le novità più esclusive del 2021.

Quale sarà il prossimo trend per quanto riguarda gioielli e preziosi? Anche quest’anno gli esperti del settore non hanno dubbi. L’estate si colora dunque coi toni forti del mare e del cielo. Il blu è il colore del momento, intenso come inno fondamentale della natura e delle sue creature. Un nuovo mood per le collezioni di gioielli principalmente al femminile che ci dicono di un grande desiderio di libertà e di voglia di cambiamento. Come si può cambiare in tempi veloci, se non effettuando un viaggio? Per questo motivo la moda dei gioielli è dedicata e ispirata proprio ai colori della natura e quindi del mare. C’è una necessità di trovare nuove avventure, azione, restando in contatto con noi stessi e con la nostra idea di bellezza, di un’eleganza fresca e sobria, da portare e indossare durante il nostro momento di agognato relax e di vacanza.

L’estate è la stagione in cui ci concentriamo principalmente sui bracciali che possiamo trovare nella gioielleria a Legnano, ma anche su altri gadget di vario tipo, che possono impreziosire e rendere più elegante e ricercato il nostro outfit, per forza di cose minimale. Durante quest’anno troveranno poi il loro spazio le perle naturali, il vetro di Murano, ma anche metalli evergreen come l’oro, così come qualcosa che possa richiamare al vintage dei primi anni settanta. Collane, orecchini, ma soprattutto bracciali capaci di richiamare alla memoria un’epoca passata che rivive in termini di revival, per quanto riguarda i preziosi e i gioielli più ricercati e di tendenza. Del resto c’è qualcosa di meglio di un anello o di un bracciale per celebrare lo stile e raccontare sé stessi? Gli appassionati di orologi di qualità, sportivi, classici o eleganti, sanno che questo è il momento per sfoggiare il loro pezzo migliore o semplicemente per recarsi nella gioielleria di fiducia e acquistare un nuovo modello tanto agognato. Per non avere dubbi so cosa acquistare basta poi rivolgersi al proprio negoziante di riferimento, come ad esempio per i gioielli a Legnano dove troverete competenza, professionalità e una vasta gamma di prodotti per l’estate 2021.

Ora, quando un magazine affermato come quello di Vogue indica come tendenza quelli che saranno i potenziali accessori da utilizzare durante il 2021, nove volte su dieci sarà quello il trend da seguire per stare al passo e seguire la moda dei preziosi.

Rafforzare il messaggio della propria personalità può essere una chiave e una soluzione efficace per chi predilige un certo tipo di gioielli.

Ci sono molte opzioni per tutti i gusti e stati d’animo. Anche se sei a tuo agio nel vestirti con i tuoi vestiti, una catena forte solleverà il tuo look, mentre un orecchino al neon darà energia anche al confinamento domestico più scialbo. Nel frattempo, il polsino fa un gradito ritorno sia indossato al polso come da Celine e Louis Vuitton sia alto sul braccio, come visto da Chloé e Sportmax.

Il sogno di giorni migliori trascorsi all’aperto sotto il caldo sole viene espiato dalla pletora di collane di perline e gioielli di conchiglie. E ovviamente niente batterà l’orecchino – sia nella forma singola o doppia per spolverare le spalle – per risollevarci il morale questa primavera. Si sta parlando molto di questo nuovo fenomeno chiamato Neon Dream, che rappresenta un’iniezione vibrante di colore intenso è ciò di cui tutti abbiamo bisogno dopo un anno poco brillante.

Di conseguenza, il neon degli anni Ottanta in ogni tonalità era all’ordine del giorno da Versace, mentre Chanel ha modernizzato le perle signorili con spruzzi di rosa acceso. Un successo anche nei circoli di alta gioielleria, con designer tra cui Solange AzaguryPartridge e Bea Bongiasca che optano per modelli molto intensi, in termini di gamma cromatica, questa tendenza fluorescente sembra destinata a continuare a proliferare. Così come avvenuto anche in passato, troviamo differenti stili, tendenze e gioielli che possono convivere in modo armonico, per chi vuole stare al passo coi tempi e con la moda in termini di gadget e di oggettistica da indossare per occasioni speciali e per il quotidiano, senza rinunciare alla propria idea di eleganza, stile e personalità.