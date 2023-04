Decluttering Cucina: come fare spazio e trovare nuovi tesori

La primavera è arrivata e con essa la Pasqua, il momento perfetto per fare un po’ di pulizia. Liberarsi delle cose inutilizzate per riorganizzare la propria casa è un’abitudine salutare sia per lo spazio che per lo spirito, riducendo lo stress e l’ansia causati dal disordine.

Quest’anno, perché non iniziare il decluttering dalla cucina invece che dal guardaroba? Questa stanza è stata invasa di utensili elettrici negli ultimi due anni, grazie alla pandemia e ai lockdown. La categoria Elettrodomestici su Subito, la piattaforma n.1 in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile, è cresciuta del 26,8% nel 2022, registrando quasi 4 milioni di visite. Qui si possono trovare elettrodomestici ancora in perfetto stato, che possono trovare una nuova casa.

Liberarsi degli oggetti inutilizzati non significa solo fare spazio, ma anche riorganizzare gli spazi al meglio per renderli più funzionali. Su Subito si possono trovare organizer per cassetto, contenitori ermetici per il frigorifero, mensole e appendini per sfruttare lo spazio sulle pareti e creare zone di lavoro specifiche per ogni attività.

Il decluttering può anche essere un modo per rinnovare le passioni. Grazie al ricavato di queste vendite, è possibile investire in nuovi complementi d’arredo e utensili che rispecchiano la propria idea di cucina. Nella categoria Elettrodomestici di Subito, si possono trovare elettrodomestici multifunzione come il Bimby, che aiuta a sperimentare nuove ricette adatte a tutta la famiglia e ad ottimizzare i tempi di preparazione e di cottura.

In sintesi, il “cambio armadio” in cucina serve a fare spazio e riempirlo con nuovi oggetti pre-loved più adatti al proprio stile di vita.