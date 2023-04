Cloud Security Report 2023: priorità e sfide per la sicurezza del cloud

Le imprese continuano a puntare sulla digitalizzazione, ampliando le loro attività per trovare modalità innovative per interagire con i clienti, incluso l’utilizzo di una strategia di lavoro a distanza più stabile. L’utilizzo del cloud sta aiutando a guidare questa evoluzione, ma introduce anche diverse sfide che devono essere gestite dai team di sicurezza.

L’edizione 2023 del Cloud Security Report ha intervistato 752 professionisti della sicurezza informatica di tutto il mondo per scoprire le priorità e le sfide principali relative alla sicurezza del cloud.

L’aumento dei costi, i requisiti di conformità, la complessità dell’hybrid e del multi-cloud, la mancanza di personale qualificato e la ridotta visibilità sono alcune delle sfide maggiori. Nonostante queste difficoltà, le prospettive per l’adozione del cloud rimangono rosee e i budget per la sicurezza del cloud sono destinati ad aumentare per la maggior parte delle aziende nel prossimo anno.

La sicurezza continua ad essere una delle maggiori preoccupazioni per le organizzazioni che utilizzano il cloud pubblico. La mancanza di personale qualificato rimane la sfida più grande, seguita dal rispetto dei requisiti di conformità e maggior visibilità sugli ambienti cloud.

Gli intervistati prevedono un aumento dei budget per la sicurezza del cloud e stanno dando la priorità alla prevenzione di configurazioni errate e alla protezione delle applicazioni cloud principali. Le organizzazioni necessitano di una piattaforma unica per la sicurezza del cloud per avere una gestione e automazione centralizzate su tutte le piattaforme cloud.