Nikon: nuova funzionalità per la conferma dell’autenticità delle immagini

Nikon è lieta di annunciare che sta lavorando, in collaborazione con la Content Authenticity Initiative (CAI), allo sviluppo di una nuova funzionalità di sicurezza per la Nikon Z 9 per contrastare l’aumento di disinformazione, plagio e rischio di violazione del copyright.

La nuova funzione supporterà la conferma dell’autenticità delle immagini, allegando informazioni per includere le proprie fonti e le proprie origini. Facilitare il rilevamento delle falsificazioni delle immagini e del loro uso non autorizzato, nonché verificare i fatti consentirà una migliore protezione delle immagini da un uso sbagliato.

Lo sviluppo della nuova tecnologia è stato annunciato in questi giorni nell’ambito della Adobe MAX 2022 Creativity Conference, in corso a Los Angeles.

Nikon crede nella protezione del lavoro degli individui e delle imprese, non solo all’interno del settore dell’imaging, ma anche in altri settori. L’introduzione della nuova funzionalità per la Z 9 segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso nell’ottobre 2021 quando Nikon è stato il primo produttore di fotocamere a entrare a far parte della comunità CAI e della C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) per proteggere i diritti dei creatori di contenuti e dei consumatori con origine e attribuzione digitali.