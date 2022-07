Concorso fotografico “Environmental Photographer of the Year 2022”, con Nikon CIWEM e WaterBear

Nital S.p.A. è lieta di annunciare che Nikon, in occasione dell’Environmental Photographer of the Year 2022, ha rinnovato la collaborazione con CIWEM (Chartered Institution of Water and Environmental Management), un ente internazionale di beneficenza che promuove lo studio della gestione delle risorse idriche e naturali per la sostenibilità ambientale, e WaterBear, una piattaforma di streaming gratuita dedicata al futuro del nostro pianeta.

Il concorso Environmental Photographer of the Year 2022, indetto 15 anni fa, premia le fotografie più emozionanti di tutto il mondo e rappresenta un palcoscenico internazionale capace di aumentare la consapevolezza sui problemi ambientali che mettono a rischio la Terra.

Il concorso è aperto fino al 31 agosto 2022 e non prevede limiti di età per i partecipanti. Tutti i fotografi del mondo – professionisti e non – sono invitati a partecipare con le loro fotografie più coinvolgenti ed emozionanti sul tema “ambiente”.

Il vincitore dell’Environmental Photographer of the Year riceverà un premio di £5.000, sarà intervistato dalla rivista Environment Magazine di CIWEM, avrà un profilo sul sito Web di WaterBear e sarà menzionato nel sito Web di Nikon Europe.

Il riconoscimento Young Environmental Photographer of the Year di Nikon, invece, ha lo scopo di premiare le migliori fotografie a tema “ambiente” realizzate da giovani fotografi (l’età massima per accedere a questa categoria è 21 anni). Il vincitore riceverà una fotocamera mirroless Nikon serie Z e due obiettivi NIKKOR Z a sua scelta.

Il concorso di quest’anno prevede anche altre quattro categorie, con premi da £1.000 ciascuna:

Premio “ Vision of the Future ” per immagini che forniscono una visione dell’ambiente del futuro e che possano essere fonte di ispirazione o di riflessione

” per immagini che forniscono una visione dell’ambiente del futuro e che possano essere fonte di ispirazione o di riflessione Premio “ Recovering Nature ” per immagini che mostrino la capacità di rigenerazione della natura e forniscono esempi di soluzioni innovative e iniziative di conservazione volte a risanare le sue ferite

” per immagini che mostrino la capacità di rigenerazione della natura e forniscono esempi di soluzioni innovative e iniziative di conservazione volte a risanare le sue ferite Premio “ Keeping 1.5 Alive ” per fotografie dinamiche che sottolineano la gravità del problema del riscaldamento globale

” per fotografie dinamiche che sottolineano la gravità del problema del riscaldamento globale Premio “Adapting for Tomorrow” per immagini che mostrino il modo in cui le comunità e la natura trovano modi per convivere con gli effetti del cambiamento ambientale

Stefan Maier, General Manager Marketing di Nikon Europe, ha affermato: “Lo scopo fondamentale del nostro brand è quello di consentire a fotografi e videomaker di realizzare la loro visione creativa e narrare l’ineffabile. Nikon ha rappresentato il cuore di molte delle storie più importanti raccontate nel corso dell’ultimo secolo. Oggi il cambiamento climatico e la protezione ambientale sono gli argomenti più importanti e siamo quindi lieti di essere parte di questo incredibile concorso insieme a CIWM e a WaterBear”.

Anche Terry Fuller, Chief Executive di CIWEM, ha commentato i premi: “È importante mostrare le interconnessioni fra sviluppo, riduzione della povertà, equità, sicurezza e protezione dell’ambiente e tutti i settori della società sono tenuti a sostenere uno sforzo senza precedenti per affrontare i problemi più drammatici del nostro tempo. Il linguaggio universale della fotografia rappresenta il modo migliore di affrontare questo argomento. CIWEM auspica che le sfide del concorso EPOTY 2022 possano essere una fonte di ispirazione per i fotografi e per coloro che ne ammireranno le opere”.

Sam Sutaria, VP of Strategy and Development di WaterBear: “WaterBear è fiera di collaborare per il secondo anno consecutivo con CIWEM e Nikon per puntare un faro sulle storie ambientali raccontate attraverso l’obiettivo di fotografi talentuosi. Il settore della fotografia è cambiato notevolmente negli ultimi dieci anni, ma riuscire a raccontare una storia coinvolgente è ancora il segreto per ottenere una fotografia che catturi i cuori e le menti delle persone di tutto il mondo.”

Per maggiori informazioni e per iscriversi al concorso, visitare il sito Web www.epoty.org. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 agosto 2022 e i vincitori saranno proclamati il 24 novembre 2022.

Per ulteriori informazioni, contattare: [email protected]