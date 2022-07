USA: contrae Coronavirus e Vaiolo delle scimmie insieme

Incredibile ma vero! Mitcho Thompson, un venditore di cannabis a Sebastopol, è risultato positivo al coronavirus alla fine di giugno dopo essersi sentito “esausto”, riporta il Daily Mail. Pochi giorni dopo, sono apparse eruzioni cutanee rosse sulla schiena, sulle gambe, sulle braccia e sul collo, che secondo lui i medici gli hanno diagnosticato come vaiolo delle scimmie.

Thompson è stato costretto a letto per settimane poiché la mancanza di respiro e i brividi lo hanno lasciato a malapena in grado di alzarsi per prendere l’acqua. Un medico di malattie infettive della Stanford University ha spiegato che è possibile che qualcuno venga infettato da entrambi i virus contemporaneamente e ha detto che Thompson ha avuto “un’incredibile sfortuna“.

Si noti che i casi di vaiolo delle scimmie in America ammontano ad oggi a 2.593, mentre il primo caso mondiale è detenuto dalla Spagna con 3125 casi. In un’intervista televisiva, Thompson ha detto in modo caratteristico: “All’inizio avevo il Covid-19, ed è questo che mi ha impedito di rendermi conto che avevo anche il vaiolo delle scimmie fino a quando non ho iniziato a scoppiare”.