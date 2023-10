Rapina milionaria a camion della zecca statunitense: rubati 234.500 dollari in monete da 10 centesimi

STATI UNITI – Durante un trasporto di denaro diretto a Miami, l’autista di un camion della zecca statunitense è stato derubato di 234.500 dollari in monete da dieci centesimi. Una parte del carico è stata rubata mentre l’autista si trovava in un parcheggio a nord-est di Filadelfia.

Le telecamere di sorveglianza hanno rivelato che il furto è stato commesso da sei uomini che indossavano felpe grigie con cappuccio e che erano armati di pinze taglienti. I criminali hanno caricato le monete in sacchi più piccoli e le hanno successivamente convertite in banconote utilizzando le slot machine del Maryland e depositandole in diverse banche nei sobborghi di Filadelfia.

Questo furto fa parte di una serie di rapine ai danni di camion in transito nella zona. Quattro persone sono state accusate del crimine e sono state incriminate per associazione a delinquere, rapina e furto di erogazioni pubbliche.