Donna intenta causa legale contro l’Hotel di Lusso Ritz-Carlton per bevanda contaminata

Half Moon Bay, California (USA) – Una donna anonima ha intentato una causa legale contro l’hotel di lusso noto come “Ritz-Carlton”. La donna afferma di essere stata servita con una bevanda disgustosa che descrive come “acqua inquinata da sperma” durante il suo soggiorno presso l’hotel. Originariamente, il soggiorno era stato pianificato come un fine settimana di compleanno rilassante.

Dopo aver assaggiato la prima volta l’acqua dalla bottiglia con il logo dell’hotel, la donna ha notato un sapore insolito. Ha ipotizzato che ciò potesse essere dovuto a una possibile contaminazione dell’acqua con dello sperma. Secondo i media, l’hotel, situato nello stato americano della California, si rifiuta di divulgare i risultati di laboratorio relativi alla bottiglia in questione.

La causa legale accusa l’hotel a cinque stelle Ritz-Carlton Half Moon Bay di aver abusato sessualmente della donna e di aver manipolato l’acqua tramite un dipendente dell’hotel. Questo evento traumatico ha portato la donna a dover intraprendere una terapia, lasciandola con il timore di contrarre malattie sessualmente trasmissibili.

Il Ritz-Carlton ha risposto alle accuse offrendo alla donna alcuni punti premio da utilizzare per prenotazioni future. Tuttavia, l’hotel ha ostacolato le indagini rifiutando di rilasciare i risultati di laboratorio e di far esaminare la bottiglia contaminata. Questo ha reso difficile identificare il possibile responsabile e verificare il suo passato.