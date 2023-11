Le fusa del gatto contro lo Stress, una Playlist per il Relax

I primi mesi con un neonato possono essere molto stressanti per i genitori, ma secondo la scienza, i suoni bianchi come il rumore delle onde o il battito del cuore possono aiutare i neonati a dormire. Inoltre, il suono delle fusa dei gatti ha dimostrato di avere un effetto calmante sul cervello, ricordando ai neonati il comfort del grembo materno.

Catfulness: la playlist di suoni dei ronzii dei gatti per rilassarsi e liberarsi dallo stress

Una ricerca ha rivelato che molti italiani attribuiscono alle fusa dei gatti benefici come la pace, la tranquillità e il miglioramento dell’umore. Sanicat ha creato una playlist su Spotify chiamata Catfulness che combina musica e suoni bianchi, con il suono delle fusa dei gatti come base, per aiutare i bambini e gli adulti a rilassarsi e a ridurre lo stress accumulato.