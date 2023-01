Registrano in diretta il rapimento di una donna in Spagna (VIDEO)

Il video scioccante di un rapimento perpetrato ai danni di una donna in pieno giorno, nel comune di Molina de Segura nella regione spagnola di Murcia, è diventato virale questa settimana. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 22 dicembre, davanti a numerosi testimoni, uno dei quali ha registrato buona parte dell’accaduto. Nelle immagini si vede come un uomo mette una donna nel bagagliaio dell’auto e la porta via. La vittima è la sorella dell’aggressore. La donna è stata aggredita dall’uomo, che l’ha picchiata per tramortirla e poi l’ha caricata nel bagagliaio del veicolo.

Solo uno dei testimoni ha reagito: un insegnante di judo di un vicino centro educativo, che, osservando la scena del rapimento, si è avvicinato e ha aperto il baule. Tuttavia, quando l’uomo si è accorto del suo movimento, è sceso dal veicolo e ha richiuso ermeticamente il vano.

L’uomo ha portato la sorella in una casa di campagna nel piccolo comune di Cañada Hermosa, dove si è trincerato con numerose armi. Lì sono arrivati ​​gli agenti del Gruppo Operazioni Speciali (GEO), che sono riusciti a salvare l’ostaggio dopo 36 ore e diversi scontri a fuoco.

Nella colluttazione, uno dei poliziotti è stato ferito dalla gittata di pallottole di fucile nel cranio, nella mascella e in una delle braccia. Alla fine gli agenti sono riusciti a ridurre l’uomo con l’ausilio di un cane poliziotto addestrato per questo tipo di mansione.

L’uomo soffre di schizofrenia paranoica ed è dipendente dalla cocaina, secondo vari media. Attualmente è in carcere in attesa di processo. Si ipotizza che il motivo dietro la sua azione sia stata la perdita della custodia di suo figlio e i disaccordi con la sua stessa famiglia su questo argomento.