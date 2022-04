Fortinet presenta FortiOS 7.2: sicurezza costante e coordinata per le reti ibride

Milano, 11 aprile 2022 – Fortinet® (NASDAQ: FTNT), leader globale nelle soluzioni di cybersicurezza integrate e automatizzate, annuncia oggi diverse novità: la versione 7.2 del suo FortiOS, gli ultimi aggiornamenti al suo sistema operativo flagship e il consolidamento del Fortinet Security Fabric. Le oltre 300 nuove funzionalità introdotte migliorano la capacità di Fortinet di far convergere la sicurezza su ogni edge di rete, in combinazione con le prestazioni e la scalabilità necessarie per rilevare e prevenire le minacce che possono colpire l’intera infrastruttura delle organizzazioni.

“Fortinet continua ad ampliare i confini di ciò che è possibile fare grazie alla convergenza tra rete e sicurezza, con l’obiettivo di consentire ai propri clienti e partner di competere in modo sicuro ed efficace nel mercato digitale. Networking e sicurezza non possono più essere trattati come strategie separate. Il presente e il futuro che possiamo prevedere sono caratterizzati dalle reti ibride, e solo mettendo la sicurezza al centro esse saranno in grado di adattarsi con velocità e scalabilità per proteggere ogni margine del perimetro aziendale. Oltre 20 anni di ricerca e di sviluppo organico hanno fatto sì che Fortinet si posizionasse come una forza trainante dell’innovazione nell’ambito della cybersecurity. Con la release di FortiOS 7.2, vogliamo stabilire nuovi standard di settore per la convergenza tra sicurezza e rete” spiega John Maddison, EVP of Products and CMO di Fortinet.

Reti ibride e richieste business in accelerazione

Consentire al business digitale di crescere e scalare proteggendo al tempo stesso un’infrastruttura distribuita non è mai stato così fondamentale e complesso come di questi tempi. Le reti oggi sono progettate come ibride – si distribuiscono tra on-premises, edge multipli e cloud – e continueranno ad essere un fattore abilitante dell’accelerazione digitale. Secondo Brandon Butler, Research Manager, Enterprise Networks di IDC, “La rete è fondamentale per abilitare l’utilizzo sicuro, scalabile ed efficiente delle applicazioni cloud, edge e IoT. Le reti ibride sono necessarie per le imprese, in quanto consentono alle applicazioni e ai flussi di lavoro di muoversi senza soluzione di continuità attraverso ogni edge, in modo che le informazioni fondamentali possano essere accessibili ovunque da qualsiasi utente o dispositivo. La gestione combinata di reti avanzate e sicurezza diventa un potente abilitatore dell’accelerazione digitale”.

FortiOS 7.2 offre nuovi servizi di sicurezza FortiGuard basati sull’AI; in aggiunta sono stati apportati una serie di miglioramenti all’unica piattaforma di sicurezza e di rete convergente oggi disponibile sul mercato e un ulteriore consolidamento dei prodotti security point su reti, endpoint e cloud. Questi miglioramenti fanno sì che FortiOS sia in grado di proteggere ulteriormente le reti ibride da una gamma di minacce in continua crescita, aiutando al contempo le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di accelerazione digitale.

Nuovi servizi FortiGuard Security basati sull’AI

L’ampia suite dei FortiGuard Security Services di Fortinet è alimentata dai FortiGuard Labs e integrata nativamente nel Fortinet Security Fabric per offrire una sicurezza automatizzata e coordinata in tempo reale. I FortiGuard Security Services sono alimentati da modelli affidabili di apprendimento automatico e intelligenza artificiale alimentati da set di dati unificati che provengono da reti, endpoint e cloud, da un’approfondita ricerca indipendente e da un’ampia collaborazione di settore. Con FortiOS 7.2, Fortinet arricchisce la sua offerta con molteplici nuovi servizi e miglioramenti per bloccare le minacce note e sconosciute più velocemente e più efficacemente che mai.

I nuovi servizi includono:

Inline Sandbox: questa innovativa funzionalità consente di trasformare la tradizionale capacità di detection delle sandbox in prevenzione real-time e in-network per bloccare sia il malware conosciuto che quello sconosciuto, con un impatto minimo sulle operations. Ne consegue una migliore protezione dal ransomware rispetto alle soluzioni che consentono ai file sospetti di accedere al network, per dover poi “inseguire” il malware identificato.

I principali miglioramenti ai servizi esistenti includono:

Quote a supporto:

“In our industry, uptime and security are paramount. Whether you’re standing up new sites or managing security across the entire infrastructure, every little thing you can do to optimize and secure operations can have a massive positive financial impact. Investing in Fortinet has allowed us to integrate our networking and security into a single platform and simplify management across a dynamic IT architecture. Because of Fortinet’s continued enhancements to the Security Fabric and FortiOS, there’s no limit to how much we can securely scale in the future.”

– Minh Le, Chief Information Officer at Checkers

“Fortinet has consistently anticipated where the cybersecurity industry is heading and delivers technology innovation that allows us to help our customers meet and exceed their business needs today and far into the future. Fortinet’s ability to deliver the most comprehensive converged network and security platform is a perfect example. And when combined with consistent enhancements to the Fortinet Security Fabric and FortiOS, it gives us incredible confidence as a Fortinet partner that we will be able to continue to support our customers with highly differentiated offerings that solve today and tomorrow’s toughest challenges in networking and security.”

– Tony Jaroszewski, Director Network/Security Specialists at AHEAD

“Enterprise environments have become increasingly distributed with applications now deployed across private data centers, multiple public clouds, and edge locations, while employees may work remotely, from an office, or both. However, maintaining consistent and secure connectivity between users and applications is difficult to do with siloed network and security tools. Whether they take a DIY approach or work with managed service providers or telcos to address this challenge, organizations are most successful when they deploy solutions that converge networking and security. Fortinet delivers a platform approach that addresses point solution sprawl and tightly integrates networking and security, no matter what type of IT architecture a customer has deployed.”

– John Grady, Senior Analyst at ESG

Ulteriori dettagli

Miglioramenti all’unica piattaforma sul mercato in cui rete e sicurezza convergono

L’approccio di security-driven networking di Fortinet è progettato in modo specifico per le moderne tecnologie di networking attraverso tutti i margini della rete. Questo assicura che le funzionalità AI-powered per la sicurezza possano essere integrate, per consentire un’accelerazione digitale sicura. FortiOS 7.2 unifica ulteriormente la convergenza di rete e sicurezza attraverso NGFW, SD-WAN, LAN Edge, 5G, ZTNA e altro ancora:

Ulteriore consolidamento dei prodotti Security Point su reti, endpoint e cloud

Fortinet continua ad espandere la capacità del Fortinet Security Fabric di consolidare più prodotti di punti di sicurezza su una superficie di attacco in continua espansione.

Miglioramenti in tutto il Fabric: gli aggiornamenti in tutto il portafoglio di soluzioni di rete, endpoint e cloud di Fortinet introdotti in FortiOS 7.2 contribuiscono a migliorare il Fortinet Security Fabric e la capacità di Fortinet di consolidare i prodotti security point in una piattaforma che è ampia, integrata e automatizzata.

gli aggiornamenti in tutto il portafoglio di soluzioni di rete, endpoint e cloud di Fortinet introdotti in FortiOS 7.2 contribuiscono a migliorare il Fortinet Security Fabric e la capacità di Fortinet di consolidare i prodotti security point in una piattaforma che è ampia, integrata e automatizzata. Integrazione con uno dei più grandi ecosistemi di alleanza tecnologica del settore: il Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner Program riunisce una comunità di partner tecnologici globali con competenze specializzate. Come risultato di più di 480 integrazioni, i clienti possono costruire più facilmente una piattaforma di soluzioni integrate per migliorare l’efficacia della sicurezza, ridurre la complessità e semplificare le operations.

Fortinet è leader nella sicurezza informatica

Fortinet è leader del settore della cybersecurity, in particolare per quanto riguarda l’innovazione, e offre il più ampio portafoglio di soluzioni per la sicurezza informatica al mondo, supportato da anni di innovazione sviluppata nei centri di R&S in Nord America e Canada. Fortinet ha quasi 3 volte più brevetti delle altre aziende che si occupano di cybersecurity, per un totale di 1.255. Impegnandosi per la convalida da parte di terzi, Fortinet sottopone i suoi prodotti a test imparziali delle prestazioni ed efficacia presso le organizzazioni più importanti del settore, con risultati sempre positivi.