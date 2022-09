Nikkor z 17-28mm f/2.8: il nuovo zoom grandangolare mirrorless a pieno formato ideale per ampliare la propria creatività

Nital S.p.A. è lieta di presentare il NIKKOR Z 17-28mm f/2.8, lo zoom grandangolare mirrorless a pieno formato più leggero attualmente disponibile in commercio. Ideale per i viaggi, gli eventi e le narrazioni creative, questo luminoso e leggero obiettivo ultra-grandangolare zoom è realizzato per consentire a fotografi e videomaker di ampliare la propria creatività.

Che siano paesaggi naturali o vedute urbane, primi piani o riprese “street”, foto di architettura o di interni, il nuovo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 è l’obiettivo perfetto con cui raccontare storie da un punto di vista davvero esclusivo. La gamma di lunghezze focali offerte da questa nuova ottica NIKKOR Z consente a fotografi e videomaker di realizzare riprese grandangolari omnicomprensive o di giocare con proporzioni e prospettive esasperate, andando addirittura a creare un senso di spazio durante la ripresa di interviste in ambienti ristretti.

Concepito per offrire una fotografia grandangolare creativa, l’obiettivo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 è versatile e facile da usare. L’apertura costante f/2.8 è ideale per le riprese con qualsiasi tipo di luce o per lavorare con i tempi di posa. Inoltre, l’obiettivo consente di ottenere un bellissimo effetto bokeh con le riprese alla massima apertura.

Coloro che desiderano scattare primi piani ultra-grandangolari di forte impatto potranno sfruttare la distanza minima di messa a fuoco di soli 19cm, che consente di ottenere risultati nitidi e chiari durante le riprese a distanza ravvicinata. Inoltre, l’ampio anello zoom dell’obiettivo garantisce una comoda maneggevolezza e un’inquadratura stabile. In più, l’AF reattivo di Nikon mette a fuoco rapidamente i soggetti, a prescindere che siano posizionati in primo piano o sullo sfondo.

Nikon ha dichiarato: “Se viaggi, riprendi eventi o semplicemente ami raccontare storie, l’obiettivo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 ti mette a portata di mano composizioni interessanti e prospettive decise. Questo obiettivo ultra-grandangolare zoom è stato realizzato per essere lasciato innestato alla fotocamera e per accompagnarti ovunque mentre cerchi nuovi spunti di ispirazione o torni a visitare luoghi familiari, per acquisirli da angolazioni nuove e incisive”.

Riepilogo delle funzioni principali: NIKKOR Z 17-28mm f/2.8

Obiettivo ultra-grandangolare zoom leggero da 17-28mm: eccezionale nitidezza e minore distorsione, anche durante le riprese ultra-grandangolari a 17mm.

Ridotta distanza di messa a fuoco ravvicinata: la distanza minima di messa a fuoco di soli 19cm1 consente di ottenere risultati nitidi durante le riprese ravvicinate di un soggetto.

Ampia apertura costante f/2.8: mantiene un’esposizione omogenea sull’intera portata dello zoom. Ideale per le riprese con qualsiasi tipo di luce o per lavorare in modo creativo con i tempi di posa e la profondità di campo.

Bellissimo effetto bokeh: l’ampio innesto a baionetta Z-Mount e l’apertura circolare a 9 lamelle arrotondate f/2.8 consentono di ottenere grandi sfere morbide con l’effetto bokeh quando scatti a tutta apertura. L’effetto bokeh si accentua quando scatti foto a distanza ravvicinata.

Ideale anche per i video: le sequenze non saranno disturbate dai rumori indesiderati provocati dall’operatività di messa a fuoco, grazie all’AF estremamente silenzioso.

La variazione focus breathing estremamente ridotta della lunghezza focale, poi, consente agli utenti di cambiare messa a fuoco con agilità mantenendo la composizione di inquadratura.

Messa a fuoco sicura: l’AF è rapido, fluido, discreto e preciso.

Facile controllo: il silenzioso, ampio e personalizzabile anello zoom di controllo è semplice da utilizzare quando devi tenere l’occhio sul mirino.

Pronto a viaggiare: con un peso di soli 450g (circa), questo leggero obiettivo è sigillato per garantire la protezione da polvere e gocce d’acqua.2

FOOTNOTE:

*1 Con lo zoom in posizione 17mm.

*2 Non si garantisce che l’obiettivo sia resistente alla polvere e alle gocce d’acqua in tutte le situazioni e in tutte le condizioni.

I contenuti della presente line up sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.