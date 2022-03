L’Università Popolare degli Studi di Milano apre ai “pagamenti etici”: fai del bene, e in cambio segui i corsi

L’Ateneo delibera un’innovativa borsa di studio del valore di 400.000 €, per aiutare le persone a ripartire dopo questo periodo difficile. Gratis il corso Alta Formazione “Comunicazione con Carisma”, tenuto dal prof. Golia V. Pezzulla.

Si è tenuta il 10 marzo presso l’Università Popolare degli Studi di Milano, la cerimonia della consegna diplomi al termine del corso di Alta Formazione “Comunica con Carisma”, tenuto dal prof. Golia V. Pezzulla, docente esperto in comunicazione, carisma e leadership, e ideatore del metodo “Sistema Quoziente Carisma”, che aiuta le persone ad avere una maggiore influenza e presenza, sia in ambito professionale che in quello privato.

La particolarità del corso, oltre all’alto valore dei contenuti è la modalità in cui gli studenti possono pagarlo: unico requisito per accedere al corso, infatti, era dare un “contributo etico”. Una forma educativa di modello sociale. Lo studente iscritto al corso ha l’impegno “morale” di versare una cifra a suo piacimento, di qualsiasi entità, anche simbolica, a una qualsiasi associazione di beneficenza di sua scelta. Si è chiesto, inoltre, che le associazioni di beneficenza non avrebbero dovuto essere collegate all’università o ai propri docenti.

Il Senato Accademico dell’università, congiuntamente al direttivo, ha deliberato all’unanimità nell’anno 21/22 di devolvere questo corso erogando fondi di valore per quasi 400.000 euro. Si sono iscritti al corso 1.040 persone, e di queste 450 hanno portato a termine il percorso e superato l’esame ottenendo il diploma di Alta Formazione Universitaria. Sono state tantissime le adesioni di chi, grazie all’offerta dell’Ateneo, ha riscoperto non solo la possibilità e il valore di una formazione di qualità ma, anche, il piacere e l’emozione della donazione.

Lo scopo del corso è stato quello di insegnare allo studente a padroneggiare l’arte della Comunicazione Carismatica e ad aumentare la propria autorevolezza, credibilità e presenza, per influenzare, persuadere e ispirare gli altri. Il percorso si compone di 3 moduli (linguaggio segreto del corpo, psicologia del carisma e comunicazione efficace) per un totale di 12 lezioni.

Con questa iniziativa, l’Università Popolare di Milano ha voluto dare un messaggio di solidarietà per un mondo migliore. Lo scopo è stato quello di incoraggiare il senso di reciprocità e riavvicinare le persone alla cultura e alla propria crescita personale.

«La nostra Università è nata con presupposti storici datati 1901 ha lo scopo di diffondere la cultura tra tutte le classi sociali, anche tra coloro che per problemi economici non ne avevano facile accesso. – Ha spiegato il presidente prof. Marco Grappeggia – Oggi, come allora, ci sono diverse persone che faticano a pagare un corso di formazione di alto livello. Soprattutto ora, gli equilibri nel mondo del lavoro sono cambiati tanto. Così abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla società offrendo questo corso con doppia valenza: Formazione ed Educazione di un modello sociale solidale».

In totale, gli studenti hanno erogato donazioni per quasi 100.000 euro. Chi ha donato a piccole associazioni culturali locali, chi ha dato un aiuto diretto nella propria rete di conoscenze e chi ha sostenuto associazioni più grandi o addirittura internazionali: Unicef, Greenpeace, Save the Children, Medici senza Frontiere, Emergency, ecc. Sono state aiutate le associazioni per la difesa dei diritti umani, quelle che si occupano delle adozioni dei bambini a distanza, le associazioni di cooperazione internazionale, le comunità e le fondazioni. E ancora, coloro che non avevano possibilità di dare denaro hanno messo a disposizione il loro tempo con opere di volontariato per aiuti e sostegno ad anziani e realtà meno fortunate.

Visto l’enorme successo di questo modello, ne hanno parlato e scritto testate nazionali ed internazionali, l’università ha deciso che il corso “Comunica con Carisma” del professor Golia V. Pezzulla sarà solo il primo di una lunga serie di corsi offerti gratuitamente e con contributo etico e si sta già progettando le prossime offerte formative. «La nostra Università – chiude il presidente Marco Grappeggia – crede molto in un modello sociale nuovo, inedito e innovativo».