Spedite le multe per gli Over 50 No Vax

L’Agenzia delle Entrate ha cominciato a spedire le cartelle esattoriali con la sanzione per gli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid.

Le lettere, un primo lotto di circa 600 mila, sono al momento “comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio”, quindi non richiedono subito il pagamento. Il destinatario ha 10 giorni di tempo per comunicare alla Asl eventuali motivi di esenzione. Trascorso questo tempo, in assenza di motivazioni, la sanzione di 100 euro sarà inviata entro 180 giorni, in pratica entro 6 mesi.