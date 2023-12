Senatori USA annunciano coalizione di sostegno al Digital Asset Anti-Money Laundering Act

La senatrice statunitense Elizabeth Warren, Democratica del Massachusetts, ha annunciato una coalizione ampliata di sostegno del Senato al bipartisan Digital Asset Anti-Money Laundering Act, che attenuerebbe i rischi di finanziamento illecito posti dalle criptovalute.

Il disegno di legge, sostenuto da diversi senatori della Commissione bancaria del Senato, rappresenta una spinta importante per aumentare la supervisione e la regolamentazione nel settore dei bitcoin e delle criptovalute, dove il senatore Warren ha sottolineato che le valute digitali sono utilizzate come mezzo per attività criminali, e che questo problema deve essere affrontato attraverso quadri normativi rigorosi.

“Il Dipartimento del Tesoro sta chiarendo che abbiamo bisogno di nuove leggi per reprimere l’uso delle criptovalute che consentono a gruppi terroristici, paesi canaglia, trafficanti di droga, bande di ransomware e truffatori di riciclare miliardi di fondi rubati, eludere sanzioni, finanziare armi illegali e beneficiare da devastanti attacchi informatici”, ha spiegato Warren.

Secondo il senatore Chris Van Hollen, Democratica del Maryland, le criptovalute dovrebbero essere governate dagli stessi standard di trasparenza delle banche tradizionali per “proteggere gli americani” e contribuire a garantire che non vengano utilizzate per facilitare comportamenti illegali da parte di “imprese criminali e nazioni canaglia”.

Nel mese di ottobre, più di 100 legislatori statunitensi hanno firmato una lettera bipartisan al consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e a Brian Nelson, sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria presso il Dipartimento del Tesoro, esprimendo seria preoccupazione per le notizie secondo cui nei mesi precedenti al massiccio attacco del 7 ottobre contro Israele, Hamas ha raccolto milioni di dollari attraverso le criptovalute, eludendo le sanzioni statunitensi per finanziare le sue operazioni.