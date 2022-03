Samsung Galaxy S22 Accessori Cellularline

Lo scorso 9 febbraio durante l’evento Unpacked sono stati presentati i nuovi modelli della gamma Samsung Galaxy S22. Sono tre i nuovi top di gamma della linea Samsung Electronics che spingono l’innovazione e la creatività degli utenti verso nuove frontiere: si parte con i Galaxy S22 e S22+ dotati di un nuovo processore e fotocamere all’avanguardia, in grado di catturare immagini nitide e luminose. Infine, l’ultimo smartphone targato Samsung è il Galaxy S22 Ultra, dotato di una S Pen integrata e uno schermo 6,8’’ Dynamic AMOLED 2x in grado di raggiungere picchi massimi di luminosità pari a 1750nits. Questi nuovi smartphone dell’azienda sudcoreana presentano diverse migliorie hardware e software in grado di attirare l’attenzione degli appassionati, e Cellularline è già pronta a fornire loro una serie di accessori dedicati alla protezione e alla ricarica.

Tra le novità Cellularline è presente IMPACT GLASS, il vetro temperato per S22 e S22+ che assicura una protezione fino a 9H e che mantiene inalterate le caratteristiche del display. La versione di IMPACT GLASS per l’S22 Ultra si differenzia dalle precedenti per i bordi curvi termoformati che abbracciano perfettamente il design del telefono.

Passando alle custodie, Cellularline propone diverse soluzioni adatte a tutti gli stili. Tutte le cover presentano inoltre la tecnologia antibatterica Microban® che elimina fino al 99,9% della crescita batterica sulla superficie delle cover e si mantiene costantemente attiva perché integrata nei materiali. SENSATION è la custodia elegante per S22 e S22+ e realizzata in morbido silicone soft touch. Grazie ad un rivestimento interno in microfibra antigraffio, SENSATION custodisce e protegge i nuovi Galaxy. Per gli amanti della protezione, Cellularline propone TETRA FORCE STRONG GUARD, la custodia per S22 e S22+ flessibile, con bordi rialzati e angoli rinforzati. TETRA FORCE STRONG GUARD è stata infatti realizzata con un sistema in grado di attutire e dissipare l’urto causato da cadute, riducendo il rischio di danni interni ed esterni allo smartphone

Infine, per chi preferisce mantenere inalterato il design dei nuovi Galaxy, Cellularline ha ideato CLEAR STRONG, la custodia trasparente rigida per S22, S22+ e S22 Ultra. CLEAR STRONG è dotata di bordi in gomma per attutire gli impatti ed è certificata MilitaryTest contro urti e graffi.

Oltre alla protezione, Cellularline ha realizzato una nuova gamma di accessori in grado di sfruttare e ampliare le novità dei nuovi Galaxy. DUAL CHARGER è il caricatore da rete che permette di caricare due device in contemporanea grazie ad una presa USB-C dotata di tecnologia Super Fast Charging 25W e una presa USB che se usata in contemporanea raggiunge i 15W.

Per chi invece necessita di una carica durante il movimento è presente USB-C CAR POWER KIT 25 W il caricabatterie da auto con presa USB-C da 25W e ideale per caricare alla massima velocità i dispositivi Samsung.