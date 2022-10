NIKON annuncia il rilascio del nuovo firmware 3.0 per Z 9

Nikon annuncia oggi il rilascio della versione firmware 3.00 per la sua ammiraglia mirrorless a pieno formato Nikon Z 9.

Il nuovo aggiornamento firmware offre nuove ed entusiasmanti funzioni sia per i video che per le fotografie, nonché funzionalità migliorate di visualizzazione e operatività in grado di rispondere alle esigenze degli utenti.

Le nuove funzioni video includono la riduzione dello sfarfallio di flicker ad alta frequenza e lo Zoom Hi-Res ¹, una funzione che consente lo zoom ad alta risoluzione che estende in modo efficace la portata di ingrandimento tele, indipendentemente dall’obiettivo utilizzato.

includono la e lo ¹, una funzione che consente lo zoom ad alta risoluzione che estende in modo efficace la portata di ingrandimento tele, indipendentemente dall’obiettivo utilizzato. Le nuove funzioni fotografiche includono l’aggiunta dell’opzione C60 all’acquisizione di fotogrammi ad alta velocità High-Speed Frame Capture+2 che consente la ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 60fps nel formato DX.

L’aggiornamento firmware offre inoltre agli utenti un flusso di lavoro più comodo con opzioni di riproduzione migliorate per le immagini acquisite in sequenza a scatto continuo.

Per soddisfare ulteriormente le richieste di visualizzazione e operatività avanzate dei professionisti, è stato aumentato sia il numero di pulsanti che è possibile utilizzare come controlli personalizzati che l’estensione delle funzioni personalizzabili. Inoltre, è possibile visualizzare le immagini e il menu “i” in verticale durante il modo di riproduzione e nel formato DX sono state aggiunte nuove opzioni per la dimensione delle immagini. Altri miglioramenti includono una estensione operativa di AF in condizioni di luce scarsa e la riduzione di casi di spostamento della posizione di messa a fuoco sullo sfondo quando un ostacolo in primo piano oscura momentaneamente il soggetto desiderato.

Questo aggiornamento dimostra il costante impegno di Nikon a soddisfare le esigenze degli utenti attraverso aggiornamenti firmware che offrono funzioni leader del settore.