NIKON: arriva l’aggiornamento firmware 2.10 per Z 9

Nital S.p.A. è lieta di annunciare il rilascio della versione firmware 2.10 per Z 9, l’ammiraglia mirrorless Nikon a pieno formato.

L’aggiornamento introduce una nuova funzione di riduzione dello sfarfallio di flicker ad alta frequenza che, se attivata nel modo di ripresa foto, consente la regolazione del tempo di posa in incrementi più piccoli. In precedenza, i tempi di posa potevano essere adattati a 1/3 o 1/2 EV, tuttavia i nuovi miglioramenti consentono agli utenti di regolare i tempi di posa fino a quelli di dimensioni ridotte come 1/96* EV.

La capacità di regolare i tempi di posa in modo più preciso che mai consente di controllare l’effetto dello sfarfallio, anche quando durante le riprese sono presenti insegne e illuminazioni LED con oscillazione ad alta frequenza.

L’aggiornamento migliorerà anche le prestazioni dell’AF tracking, in particolare durante le riprese di soggetti di piccole dimensioni che occupano una porzione ridotta del fotogramma. Inoltre, l’accuratezza della messa a fuoco è stata perfezionata per l’utilizzo dell’AF con rilevamento volto o occhi con AF-continuo (AF-C). Questi aggiornamenti permetteranno a fotografi e videomaker di ottenere riprese ancora più stabili.

Nikon, come sempre, si impegna per soddisfare le esigenze degli utenti attraverso i suoi aggiornamenti firmware, fornendo funzioni utili e adeguate alle più svariate necessità.

* Quando è attivata la riduzione dello sfarfallio ad alta frequenza, è possibile regolare i tempi di posa in incrementi molto piccoli, con velocità tra 1/8000 e 1/30s.