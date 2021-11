Lavoro agile: dritte Fortinet per proteggere aziende e lavoratori

La pandemia da COVID-19 ha notevolmente ampliato la portata del lavoro da remoto. Un’analisi di Gartner rivela che “entro la fine del 2024, la natura del lavoro porterà a un incremento del numero di lavoratori da remoto pari al 60% del numero dei dipendenti totali, rispetto al 52% nel 2020”.

È pertanto chiaro che il lavoro da remoto e ibrido sia diventato lo status quo e che i cybercriminali continueranno ad approfittare di una superficie di attacco ampliata. Per affrontare il mutato scenario della forza lavoro e il panorama delle minacce, le imprese devono garantire la sicurezza da qualsiasi luogo, implementando soluzioni in grado di accompagnare, abilitare e proteggere gli utenti, indipendentemente da dove si trovano.

John Maddison, EVP of Products e CMO Fortinet:

“Consentire agli utenti di spostarsi senza problemi tra diversi ambienti di lavoro è essenziale per il mantenimento della produttività e di un elevato livello di sicurezza. I cybercriminali sfruttano rapidamente una superficie di attacco estesa e i gap di sicurezza dovuti a modelli di lavoro che sono cambiati, per introdursi all’interno della rete aziendale. Le aziende di oggi hanno bisogno di un livello di sicurezza che si adegui al lavoro agile oggi, da ogni luogo, in grado di lavorare in sicurezza da ogni luogo, per soddisfare le esigenze del proprio business. Fortinet è l’unico vendor in grado di fornire una sicurezza unificata per il lavoro da remoto che si integra perfettamente all’ambiente di lavoro e al profilo di rischio degli utenti”.

Fortinet, leader globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate, mette a disposizione dei propri clienti la soluzione più completa del settore per consentire loro di proteggere e abilitare il lavoro da qualsiasi luogo. Combinando l’ampio portafoglio di soluzioni di sicurezza zero-trust, endpoint e network del Fortinet Security Fabric, Fortinet offre sicurezza, servizi e threat intelligence per fornire protezione e produttività di livello enterprise senza soluzione di continuità agli utenti, siano essi in viaggio, a casa o in ufficio.

Il lavoro da remoto è un vantaggio per i lavoratori ma anche per i cybercriminali

La pandemia da COVID-19 ha notevolmente ampliato la portata del lavoro da remoto. Un’analisi di Gartner[1] rivela che “entro la fine del 2024, la natura del lavoro porterà a un incremento del numero di lavoratori da remoto pari al 60% del numero dei dipendenti totali, rispetto al 52% nel 2020”. Sempre secondo Gartner[2], “Le aziende hanno davanti a sé un futuro ibrido, con il 75% dei lavoratori ibridi o remoti che si aspettano di lavorare maggiormente in modo flessibile”.

Allo stesso tempo, gli attacchi sofisticati multi-stage, come il ransomware, affliggono le aziende a un ritmo crescente. Secondo l’H1 Global Threat Landscape Report di FortiGuard Labs, gli incidenti ransomware sono aumentati di quasi il 1100% da giugno 2020 a giugno 2021. E in un recente sondaggio globale sul ransomware condotto da Fortinet, sorprendentemente il 67% delle aziende ha dichiarato di aver subito attacchi ransomware.

È chiaro che il lavoro da remoto e ibrido sia diventato lo status quo e che i cybercriminali continueranno ad approfittare di una superficie di attacco ampliata. Per affrontare il mutato scenario della forza lavoro e il panorama delle minacce, le imprese devono garantire la sicurezza da qualsiasi luogo, implementando soluzioni in grado di accompagnare, abilitare e proteggere gli utenti, indipendentemente da dove si trovano.

Fortinet offre sicurezza pensata per lavorare dappertutto

Mentre gli utenti si muovono tra l’ufficio e la casa, accedono alle applicazioni dal cloud, dal data center o dal SaaS. A causa di questo flusso continuo, è imperativo che zero trust, endpoint e sicurezza di rete siano tutti unificati da un insieme comune di API e punti di integrazione per garantire che gli utenti possano passare senza problemi da un luogo all’altro, beneficiando di una user experience coerente che sia adeguatamente protetta dalla ’contextual security’. Fortinet è l’unico vendor in grado di fornire sicurezza unificata personalizzata in base al luogo in cui gli utenti si trovano. Ecco alcuni casi d’uso in cui Fortinet abilita il lavoro da remoto:

In viaggio:

Gli utenti che lavorano al di fuori dell’ufficio sono esposti alle minacce quando si collegano alle applicazioni e alle risorse necessarie per il lavoro, utilizzando reti e luoghi sconosciuti e spesso non protetti. Ciò permette ai cybercriminali di accedere a comunicazioni vulnerabili o lanciare attacchi da dispositivi non adeguatamente protetti. Per proteggere gli utenti in movimento, Fortinet offre una combinazione integrata di:

Endpoint Security: EPP, EDR, XDR (FortiEDR, FortiXDR)

Zero Trust Access: ZTNA (FortiClient, FortiOS, FortiGate) + Identity (FortiAuthenticator, FortiToken)

Network Security: SASE (FortiSASE Remote)

Lavoro da casa:

I dipendenti da remoto e ‘ibridi’ tipicamente accedono da una posizione remota impostata che ha alcune infrastrutture per abilitare il lavoro, come un monitor, una rete domestica, una webcam esterna e un microfono. Tuttavia, le reti domestiche sono collegate a dispositivi IoT non sicuri e altri utenti che potrebbero utilizzare la larghezza di banda con streaming video o giochi online che riducono la produttività. Sono anche spesso al di fuori della sicurezza della rete aziendale e dei suoi controlli. Per fornire una sicurezza gestita e di livello aziendale agli utenti a casa, Fortinet offre una combinazione integrata di:

Endpoint Security: EPP, EDR, XDR (FortiEDR, FortiXDR)

Zero Trust Access: ZTNA (FortiClient, FortiOS, FortiGate) + Identity (FortiAuthenticator, FortiToken)

Network Security: Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet

In ufficio:

Anche quando gli utenti lavorano da una sede gestita dall’azienda che fornisce rete e sicurezza ai dipendenti, garantire sicurezza degli endpoint rimane una componente fondamentale della difesa a più livelli, dato il potenziale di vulnerabilità da sfruttare o di terze parti da compromettere, fornendo un punto di ingresso per i cybercriminali per bypassare i controlli aziendali. Per proteggere utenti, dispositivi e server in ufficio, Fortinet offre una combinazione integrata di:

Endpoint Security: EPP, EDR, XDR (FortiEDR, FortiXDR)

Zero Trust Access: ZTNA (FortiClient, FortiOS, FortiGate) + Identity (FortiAuthenticator, FortiToken)

Network Security: Next-generation Firewall (FortiGate + FortiGate-VM)

Tutto ciò è disponibile all’interno del Fortinet Security Fabric per una migliore sicurezza, una gestione semplificata e un TCO superiore. Fortinet è l’unico vendor a supportare ZTNA in viaggio, in ufficio e a casa, ed è l’unico vendor in grado di fornire tutti i componenti necessari per supportare i tre casi d’uso del lavoro da qualsiasi luogo come parte di una piattaforma di cybersecurity integrata e automatizzata.

Semplificare i servizi per supportare il lavoro da qualsiasi luogo

Per garantire una maggiore sicurezza da remoto, Fortinet si impegna ad estendere il suo portfolio FortiTrust security as a service, per un consumo semplificato e modelli di licenza unificati progettati per il modo in cui le aziende gestiscono il business da remoto. A differenza della maggior parte delle licenze complicate che includono un mix di tariffe basate su dispositivi, appliance e cloud, FortiTrust riunisce tutto sotto un’unica licenza user-based che accompagna gli utenti attraverso qualsiasi ambiente o fattore di forma senza soluzione di continuità. Questo permette alle aziende di adattarsi dinamicamente alle sfide del lavoro da qualsiasi luogo, come le mutevoli esigenze di connettività, i lavoratori ibridi o le risorse che possono avere bisogno di spostarsi avanti e indietro tra ambienti fisici e virtuali e fattori di forma. Il modello di licenza semplificato di FortiTrust permette una vera flessibilità di rete e consente alle aziende di implementare facilmente nuove tecnologie progettate per reti dinamiche.

AI/ML-driven Threat Intelligence per ottimizzare la sicurezza da remoto

I FortiGuard Labs di Fortinet si occupano di ricerca e cybersecurity threat intelligence, specializzata nello sviluppo e nell’utilizzo di tecnologie AI e machine learning all’avanguardia per fornire ai clienti una protezione tempestiva. FortiGuard Labs monitora continuamente la superficie di attacco globale utilizzando milioni di sensori di rete e grazie al supporto di centinaia di partner. Questi sforzi si traducono in informazioni tempestive e attuabili sulle minacce che permettono di garantire la massima sicurezza in base alla posizione, al dispositivo e all’applicazione alla quale gli utenti si connettono.