Le lastre in gres di Casalgrande Padana rivestono la Jesolo Lido Beach Villa

Le lastre in gres porcellanato della collezione Pietre di Sardegna Punta Molara, rivestono i pavimenti della Jesolo Lido Beach Villa.

A Jesolo Lido, in provincia di Venezia, sorge la Jesolo Lido Beach Villa. Progettata dallo studio JM Architecture – Jacopo Mascheroni – la Jesolo Lido Beach Villa è un edificio residenziale composto da un padiglione fuori terra contenente due unità abitative indipendenti con accesso diretto sulla spiaggia del Lido di Jesolo.

Tutte le pavimentazioni interne ed esterne sono state realizzate con lastre in gres porcellanato effetto pietra della collezione Pietre di Sardegna, nel color Punta Molara con superficie naturale.

Per la pavimentazione interna sono stati utilizzati i formati 90×90 cm e 90×45 cm, mentre per l’esterno è stato impiegato il formato 60×60 cm con spessore 20 mm.

La struttura a padiglione fuori terra, raggiungibile dall’esterno attraverso una generosa scalinata immersa tra le vegetazione e rivestita con lastre ceramiche Punta Molara, è organizzata intorno ad una spina dorsale centrale che raggiunge il bordo Sud dell’edificio.

Per estendere visivamente la dimensione di entrambe le zone giorno e connettere il terrazzo coperto con l’interno, la facciata è stata realizzata con serramenti a tutt’altezza e ante scorrevoli sul fronte Sud. Per garantire una maggiore privacy alla zona notte e ai bagni, una grande superficie dell’involucro è stata rivestita con lastre in gres porcellanato Punta Molara a tutt’altezza su un sistema di facciata ventilata. La facciata Nord è invece interamente opaca al fine di creare una barriera acustica verso la corte d’ingresso e la strada.