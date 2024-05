Lo scandalo del sangue infetto nel Regno Unito: una storia di dolore e ingiustizia

L’inchiesta avviata lunedì 24 settembre 2018 sullo scandalo del sangue infetto nel Regno Unito degli anni ’70 e ’80 ha finalmente determinato le cause e le conseguenze di una tragedia che ha segnato la vita di oltre 3000 persone, vittime di epatite C e virus dell’Aids HIV. Questo oscuro capitolo della storia medica britannica ha visto la luce grazie a un’indagine durata oltre cinque anni e mezzo, guidata dal giudice in pensione Brian Langstaff.

Origini e conseguenze dello scandalo

L’apertura dell’inchiesta è stata accolta con sollievo da parte delle vittime rappresentate dall’avvocato Des Collins. Quest’ultimo ha evidenziato i tentativi di nascondere la verità attraverso la distruzione di documenti e il rifiuto di fornire informazioni cruciali.

Il governo britannico ha deciso di avviare un’inchiesta pubblica nel 2017, dopo che un precedente sondaggio nel 2009 aveva sollevato la questione della responsabilità e dell’indennizzo delle vittime, senza però dare seguito a processi o stabilire chiaramente le responsabilità.

Secondo un recente report parlamentare, circa 30.000 pazienti contrassero malattie a seguito di trasfusioni di sangue contaminato proveniente dagli Stati Uniti, sotto la supervisione del NHS, il servizio sanitario britannico.

Questo materiale contaminato, che includeva plasma sanguigno, ha causato la morte di oltre 3000 persone nel periodo che va dagli anni ’70 agli inizi degli anni ’90. Molte delle vittime erano pazienti affetti da emofilia che necessitavano di trattamenti regolari con il fattore VIII della coagulazione del sangue. Si è scoperto che gran parte del plasma utilizzato proveniva da prigionieri americani, una pratica eticamente discutibile che ha contribuito ad aggravare lo scandalo.

La verità nascosta e i ritardi nella giustizia

Il rapporto finale dell’inchiesta, composto da 2.527 pagine, ha rivelato una serie di negligenze e omissioni da parte delle autorità sanitarie britanniche. I pazienti non sono stati informati adeguatamente sui rischi legati alle trasfusioni di sangue e, in alcuni casi, sono stati infettati durante test condotti senza il loro consenso o quello dei loro genitori. Inoltre, vi sono stati ritardi nella notifica ai pazienti delle loro infezioni, causando ulteriori sofferenze e frustrazioni.

Sir Brian Langstaff ha condannato fermamente la cultura in cui prevalgono le ragioni finanziarie e la reputazione, sottolineando che i rischi di epatite derivanti dalle trasfusioni di sangue erano già noti prima della fondazione del NHS nel 1948. Tuttavia, è stato il persistente rifiuto delle autorità di ammettere gli errori e di assumersi la responsabilità che ha prolungato il dolore delle vittime e delle loro famiglie.

L’importanza delle ricerche e gli avvertimenti ignorati

Il rapporto contiene numerosi esempi di ricerche, avvertimenti e segnalazioni da parte di organizzazioni sanitarie e della stampa riguardo ai pericoli del sangue contaminato. Già nel 1952, l’Organizzazione Mondiale della Sanità identificò l’epatite da siero come un problema serio e propose misure per ridurre il rischio. Tuttavia, tali avvertimenti sono stati ignorati, e ciò ha contribuito ad amplificare le dimensioni dello scandalo.

Conclusioni: una ricerca di verità e giustizia

Lo scandalo del sangue infetto nel Regno Unito è una dolorosa testimonianza delle conseguenze devastanti della negligenza e della mancanza di trasparenza nel sistema sanitario. Le vittime e le loro famiglie hanno dovuto affrontare non solo le conseguenze fisiche delle infezioni, ma anche la frustrazione e l’ingiustizia di non ricevere risposte a lungo cercate e una giusta compensazione.

Mentre l’inchiesta ha gettato luce sulla verità, resta ancora molto da fare per garantire che simili tragedie non si ripetano. È necessario un impegno costante da parte delle autorità sanitarie e dei governi per garantire la massima trasparenza, responsabilità e sicurezza nel trattamento dei pazienti. Solo così si potrà onorare la memoria delle vittime e prevenire futuri disastri sanitari.