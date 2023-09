Nuova variante del Coronavirus Covid-19: OMS segnala aumento dei casi e dei decessi

Tra il 31 luglio e il 27 agosto, più di 1,4 milioni di nuovi casi di covid-19 sono stati notificati all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il che rappresenta un aumento del 38% rispetto a 28 giorni, secondo un rapporto dell’agenzia pubblicato venerdì .

Il maggiore aumento di nuovi infetti si è verificato nel Mediterraneo orientale (+113%), seguito dal Pacifico occidentale (+52%) e dalla regione europea (+39%). Inoltre, la Corea del Sud è il Paese con il maggior numero di nuovi casi, con un totale di 1.296.710.

Dall’agenzia Onu sottolineano però che attualmente i casi segnalati non rappresentano accuratamente i tassi di contagio a causa della riduzione dei test e della loro notifica a livello mondiale, precisando che nel suddetto periodo 92 Paesi hanno segnalato almeno un caso.

Allo stesso tempo, l’OMS indica che, nello stesso periodo di tempo, sono stati registrati 1.800 decessi per coronavirus, il che rappresenta un calo del 50%. La Corea del Sud è stata anche la nazione con il maggior numero di decessi dovuti a questa malattia, con 596 morti.

Nuova variante del Coronavirus Covid-19

L’Organizzazione Mondiale della Sanità attribuisce la nuova ondata di covid-19 alla variante Eris, che ormai è la più diffusa, poiché nella seconda settimana del mese scorso è stata rilevata nel 26% delle sequenze, contro il 22,7% della variante Arthur .

Due settimane fa, l’OMS ha annunciato di aver iniziato a monitorare una nuova variante del virus, BA.2.86. Da parte loro, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno affermato che il virus è già stato rilevato nel paese nordamericano, in Danimarca e in Israele.

Il nuovo coronavirus, battezzato SARS-CoV-2, è stato rilevato per la prima volta a Wuhan (Cina) alla fine del 2019 e la pandemia è stata dichiarata nel marzo dell’anno successivo. Da allora sono stati registrati più di 770 milioni di casi e più di 6,9 milioni di decessi a causa della malattia che produce.