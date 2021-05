Europa, si diffonde la variante indiana Covid-19 B1617

Dopo aver portato nelle ultime 8 settimane un intenso aumento dei contagi in India, la variante indiana del virus SarsCov2 B1617 si sta diffondendo sempre più in Europa. Lo certifica l’ultimo rapporto del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Di questa variante sono stati individuati tre sottotipi, B16171, B16172 e B16173, di cui i primi due segnalati in Europa. Il primo è quello rilevato in India a dicembre, che ha raggiunto il suo picco a fine marzo, per poi calare ad aprile.

Nuova Delhi. L’India mercoledì ha superato i 250mila morti per Covid-19, un aumento mortale causato dalla variante locale che, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è presente in almeno 44 paesi del mondo.

La massima autorità mondiale in materia di salute ha assicurato che la variante Covid-19 B1617, che è stata trovata per la prima volta in India a ottobre, è stata rilevata in sequenze incorporate nel database GISAID “in 44 paesi in tutte e sei le regioni dell’OMS”, e ha specificato di aver ricevuto “segnalazioni secondo cui è stato rilevato in altri cinque paesi”. Al di fuori dell’India, è stato nel Regno Unito dove è stato riscontrato il maggior numero di casi di variante B1617.

L’OMS questa settimana ha descritto questa variante come “preoccupante“. È uno dei motivi, anche se non l’unico, che spiega l’esplosione dei casi in India, attualmente il peggior focolaio dell’epidemia nel mondo.

Si aggiunge così alla lista di altre tre varianti apparse nel Regno Unito, Brasile e Sud Africa che sono considerate più pericolose della versione originale del coronavirus, o perché più contagiose, letali o resistenti ad alcuni vaccini. Per quanto riguarda la variante indiana, è stata aggiunta all’elenco perché più contagiosa.

Secondo le statistiche ufficiali, circa 4mila persone muoiono ogni giorno a causa del Covid-19 in India, dove il bilancio totale dell’epidemia sfiora i 250mila morti. Tuttavia, molti esperti ritengono che i dati siano superiori. “Anche una cifra tre o quattro volte superiore sarebbe una sottostima”, ha detto all’AFP Anant Bhan, ricercatore in politica sanitaria e bioetica.

In India, un paese con uno dei peggiori sistemi sanitari finanziati al mondo, i suoi ospedali affollati non sono in grado di curare tutti i pazienti ei crematori non possono far fronte al volume dei cadaveri. Sono stati anche visti cadaveri galleggiare nel fiume sacro Gange, alimentando la preoccupazione che il virus stia causando il caos nel vasto interno rurale dell’India, dove vivono i due terzi della popolazione.