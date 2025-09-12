“Perché non voglio avere figli”, la verità di Flavio Insinna

Il conduttore e attore Flavio Insinna ha parlato della sua vita privata in una recente intervista: le sue parole.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Flavio Insinna si è aperto su diversi aspetti della sua vita personale e professionale, offrendo un ritratto sincero e profondo di sé.

Tra i temi più intimi, il conduttore televisivo ha spiegato il motivo per cui ha scelto di non avere figli, un tema spesso dibattuto ma raramente affrontato con la sua sincerità.

La carriera e il legame con Gigi Proietti

Con i suoi 56 anni, Insinna riflette sul percorso che lo ha portato a diventare uno dei volti più noti della televisione italiana. “Non sono uno di quelli che vanno in giro a dire ‘la Rai è casa mia’”, ha esordito, sottolineando come la sua esperienza abbia avuto momenti di grande divertimento, soprattutto con programmi come L’Eredità e Affari Tuoi. Il riferimento a Gigi Proietti, il suo maestro e figura di grande ispirazione, è stato costante durante l’intervista. Proietti gli aveva insegnato a non prendersi troppo sul serio, ricordando che “non stiamo operando a cuore aperto”, ma semplicemente facendo il mestiere di attori.

Questo insegnamento lo ha accompagnato in tutta la sua carriera, aiutandolo a mantenere un equilibrio tra vita pubblica e privata. Uno degli aspetti più toccanti dell’intervista riguarda la scelta di Flavio Insinna e della sua compagna, Adriana Riccio, di non mettere al mondo figli. “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo”, ha confessato Insinna, spiegando quanto la sua esperienza personale con i genitori sia stata fondamentale.

“Ho avuto la fortuna di avere genitori sempre accanto a me, anche se all’inizio non accettavano la mia carriera di attore. Mia madre faceva da paciera, conciliando le posizioni di mio padre e le mie”, ha raccontato. Tuttavia, Insinna teme di non poter garantire ai figli quella presenza e quel sostegno che ha ricevuto lui, motivo per cui ha scelto di non avere figli. Una decisione che riflette una profonda consapevolezza e responsabilità.

Insinna ha parlato con grande affetto della sua relazione con Adriana Riccio, conosciuta durante il programma Affari Tuoi nel 2016, quando lei era concorrente rappresentante del Veneto. Un incontro che si è trasformato rapidamente in una storia d’amore solida e intensa. “È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire”, ha detto, descrivendo il ruolo centrale che Adriana ha nella sua vita. La sua presenza riesce a “riaccendere” la casa e la quotidianità di Insinna, come se fosse una fonte di luce e serenità. La coppia condivide anche l’amore per gli animali, vivendo in una casa che lui scherzosamente definisce “uno zoo”: dal cane di Adriana a una tartaruga di famiglia che ha ormai 60 anni, passando per cornacchie, gatti e conigli.

Nonostante gli impegni professionali rimangano importanti, Flavio Insinna ha ammesso di aver cambiato le sue priorità nel tempo. “Ascolto di più. Dedico più tempo alla persona che amo”, ha dichiarato, riconoscendo che oggi riesce a “togliere qualcosa al lavoro”, cosa che fino a poco tempo fa gli risultava quasi impossibile.

Il conduttore non nasconde nemmeno un pizzico di rimpianto per chi, in passato, non ha ricevuto da lui tutta l’attenzione e l’affetto che meritava, ma è convinto che l’insegnamento di Proietti sia stato fondamentale per rimettere tutto nella giusta prospettiva: “Non operiamo a cuore aperto, facciamo solo televisione”. Flavio Insinna si mostra così come un uomo profondamente umano, che ha imparato a bilanciare le sue passioni e responsabilità, mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per sé stesso e per chi gli sta accanto.