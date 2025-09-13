Samira ha un fidanzato modello: chi è il compagno della valletta

Chi è il fidanzato dalle showgirl e protagonista de La Ruota della Fortuna, Samira Lui.

Nel panorama televisivo italiano, Samira Lui è diventata una presenza familiare e apprezzata, soprattutto grazie al suo ruolo di co-conduttrice accanto a Gerry Scotti nel celebre game show La Ruota della Fortuna.

Samira vive una storia d’amore solida e riservata con Luigi Punzo, suo compagno da ben sette anni.

Samira Lui, chi è il fidanzato

Luigi Punzo, classe 1998, è un professionista che ha saputo costruire una carriera brillante in due ambiti distinti ma complementari: la moda e il luxury lifestyle. Modello affermato e concierge di lusso, Luigi si occupa di organizzare esperienze esclusive per clienti VIP, gestendo il noleggio di yacht, ville e jet privati in alcune delle località più glamour del Mediterraneo. Tra le sue mete abituali figurano Milano, Capri, Porto Cervo, Ibiza, Mykonos, Formentera e Saint-Tropez. Il suo profilo Instagram, seguito da migliaia di persone, è una finestra su una vita professionale intensa e affascinante, dove non mancano scatti romantici con Samira.

La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 2018, in un contesto che sembra uscito da una sceneggiatura cinematografica: un incontro a Formentera, dove entrambi si trovavano per motivi professionali. “È stato amore a prima vista”, ha raccontato Luigi in una rara intervista televisiva, ospite di Verissimo nel 2023. “Mi sono innamorato subito, è stato un impatto forte”. Da quel momento, i due non si sono più separati, scegliendo di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, con discrezione e rispetto reciproco.

Samira ha più volte descritto Luigi come “una persona rara”, capace di comprenderla con uno sguardo e di farla sorridere senza chiedere nulla in cambio. Un legame profondo, fatto di stima, complicità e obiettivi condivisi. La coppia vive a Milano, ma si sposta spesso per lavoro e per piacere, mantenendo sempre saldo il loro equilibrio affettivo. Durante un’altra ospitata a Verissimo, nell’ottobre 2023, Samira e Luigi hanno parlato apertamente dei loro progetti futuri. Il matrimonio è da tempo nei loro pensieri, così come la costruzione di una famiglia.

Ha raccontato: “Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro,” ha dichiarato Luigi. “Spero di arrivare lontano con lei, ai nostri obiettivi”. Samira ha aggiunto: “Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme”. Tra i sogni della coppia c’è anche quello di coinvolgere Gerry Scotti nel loro giorno speciale. Samira ha scherzato sull’idea che il conduttore possa persino officiare le nozze, sottolineando il legame affettuoso che si è creato tra loro sul set televisivo.

La storia tra Samira Lui e Luigi Punzo è un esempio di come l’amore possa crescere e consolidarsi anche lontano dai riflettori, in un equilibrio fatto di rispetto, condivisione e visione comune. Mentre Samira continua a conquistare il pubblico con la sua eleganza e spontaneità, Luigi resta al suo fianco, costruendo insieme a lei un futuro che promette stabilità, serenità e, forse presto, un “sì” da favola.