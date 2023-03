Amazon licenzia in massa ulteriori 9 mila lavoratori

Amazon licenzierà 9.000 dipendenti nelle prossime settimane, oltre ai 18.000 tagli precedentemente annunciati eni giorni scorsi dal direttore dell’azienda Andy Jassy.

Secondo un comunicato diffuso online, il nuovo round di licenziamenti riguarderà principalmente i dipendenti delle divisioni Twitch di Amazon Web Services (AWS), People Experience and Technology Solutions (PXT), pubblicità e servizi di streaming.

Così, Jassy ha spiegato che, per diversi anni, la maggior parte delle filiali di Amazon ha notevolmente aumentato la propria forza lavoro e questa misura “aveva senso visto quello che stava accadendo nella loro attività e nell’economia in generale”. “Tuttavia, data l’incertezza dell’economia in cui viviamo e l’incertezza che esiste nel prossimo futuro, abbiamo scelto di razionalizzare i nostri costi e il nostro personale”, ha aggiunto.