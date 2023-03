La Corte di Cassazione annulla cartelle Equitalia Sud Italia, ecco perchè

La Corte di Cassazione ha stabilito che la cartella di pagamento di Equitalia Sud Italia è nulla se il messo che cerca il contribuente si limita all’affissione in Comune e non si adopera per cercare il cittadino, soprattutto se si è trasferito all’interno della stessa città. Questa decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 7994/2023 pubblicata il 20/03/2023, accogliendo il ricorso del contribuente.

Secondo gli Ermellini, come riportato dal sito Cassazione.net, il motivo è valido e la notifica è valida solo se non è possibile trovare l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nonostante le ricerche del messo notificatore. Inoltre, l’Ufficiale Postale deve fornire informazioni dettagliate sull’irreperibilità e sulle cause per cui non è stata effettuata la consegna.