Scienziati: L’uso del Computer potrebbe causare disfunzione erettile

Un gruppo di ricercatori di istituzioni mediche cinesi ha identificato che l’uso prolungato del computer a fini ricreativi aumenta il rischio di sviluppare disfunzione erettile, come riportato dall’editore scientifico Wiley, citato mercoledì da MedicalXpress.

La disfunzione erettile è l’incapacità di raggiungere o mantenere un’erezione abbastanza ferma per avere un rapporto sessuale. La maggior parte dei casi di disfunzione erettile è legata a disturbi vascolari, neurologici, psicologici o ormonali, anche se a volte sono causati dall’uso di farmaci.

Uso del computer e disfunzione erettile: nuove ricerche cinesi

Un nuovo studio pubblicato di recente sulla rivista Andrology mostra che, per ogni 72 minuti aggiuntivi che un uomo trascorre davanti al computer durante il suo tempo libero, le probabilità di sviluppare disfunzione erettile aumentano di 3,57 volte.

Gli scienziati hanno raggiunto questo risultato dopo aver esaminato tre comportamenti sedentari di svago (guardare la televisione, guidare e utilizzare il computer) nei dati di oltre 200.000 uomini tra i 40 ei 60 anni. Queste informazioni sono state ottenute dal Biobanco del Regno Unito, un database dei record medici e dello stile di vita di oltre mezzo milione di britannici.

Tuttavia, non è stata trovata evidenza che suggerisca che le altre attività (guardare la televisione e guidare) aumentino il rischio di disfunzione erettile. D’altra parte, gli specialisti hanno scoperto che l’uso del computer non era associato alla depressione, all’ansia o agli indicatori di salute dei vasi sanguigni, ma a livelli più bassi dell’ormone follicolo stimolante, che stimola la produzione di sperma.

L’attività fisica potrebbe aiutare a correggere la disfunzione

Un ricercatore dell’Università Medica Navale di Shanghai (Cina), Zhao Huangfu, indica che i cambiamenti nello stile di vita “potrebbero ridurre la prevalenza della disfunzione erettile dal 66 al 44 %”. Tuttavia, sottolinea che è fondamentale “considerare l’intensità e la frequenza dell’attività fisica”.

“Attualmente non esiste una regolamentazione chiara sulla quantità e la frequenza dell’attività fisica giornaliera necessaria per il trattamento di disfunzioni erettili di diversi tipi e gravità o per la prevenzione della disfunzione erettile”, afferma Huangfu, che aggiunge che “l’esercizio aerobico con un’intensità da moderata a vigorosa è il tipo di esercizio più efficace per migliorare l’erezione”.

Nonostante la ricerca abbia fornito prove della relazione tra l’uso del computer e il rischio di disfunzione erettile, gli scienziati hanno bisogno di ulteriori ricerche per determinare “un’associazione causale definitiva”.