Sport estivi: ecco come praticare in modo sicuro e salutare

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze, aumenta la voglia di praticare attività sportiva. Secondo recenti dati l’attività sportiva aumenta del 20% durante l’estate. Il bel tempo permette alle persone di rilassarsi e di desiderare di vedersi in forma. Inoltre, c’è più tempo libero da dedicare a sé stessi e al riposo, il che comporta un aumento dell’attività fisica. Gli sport più praticati in questo periodo sono il nuoto, il ciclismo, gli sport con racchetta e il golf.

Tuttavia, praticare sport con temperature elevate comporta un rischio per la salute, poiché aumenta la temperatura corporea e può causare gravi conseguenze per il nostro organismo. Durante l’attività fisica, la temperatura corporea aumenta e viene compensata con la sudorazione e l’aumento del flusso sanguigno. Se a ciò si aggiunge un ambiente caldo, il corpo può soffrire di disidratazione, colpi di calore, ipertermia o addirittura sincope. In estate, la sudorazione aumenta del 30% rispetto al resto dell’anno e, se si pratica attività fisica, la perdita di acqua ed energia è ancora più alta.

Per praticare sport in modo sicuro, è importante mantenersi idratati durante tutta la giornata e avere una buona alimentazione. Quando i muscoli lavorano intensamente, utilizzano le riserve di grassi e carboidrati nel nostro corpo come carburante, ma queste riserve devono essere ricaricate dopo l’attività fisica per ripristinare l’energia. È importante conoscere gli alimenti da consumare dopo l’allenamento. L’assunzione di proteine e carboidrati ad assorbimento rapido è fondamentale, poiché vengono rapidamente assorbiti dall’organismo e facilmente trasformati in energia.

Gli esperti consigliano alcuni alimenti da consumare dopo l’attività fisica:

Avocado: ricco di acidi grassi, vitamine e minerali.

Banana: ricca di potassio e carboidrati.

Spirulina: alga ricca di proteine, vitamine e minerali.

Lenticchie: ricche di proteine e ferro.

Patate: fonte di carboidrati e potassio.

Salmone: ricco di Omega 3 e proteine.

Semi di Chia: ricchi di vitamine, minerali e acidi grassi.

Broccoli: fonte di vitamine e minerali.

Noci: ricche di Omega 3, proteine e vitamine.

Pollo: fonte di proteine ad alto valore biologico.

È importante praticare sport in modo responsabile, prendendo le giuste precauzioni durante l’estate. Bisogna mantenere una buona idratazione, evitare le ore più calde, indossare abiti appropriati e seguire una corretta alimentazione. Gli esperti invitano a praticare esercizio in modo responsabile e a evitare colpi di calore.