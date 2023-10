Proposta di legge FDA per vietare prodotti dannosi per lisciamento capelli

STATI UNITI – La FDA ha presentato una proposta di legge per vietare alcuni prodotti per il lisciamento dei capelli che causano gravi malattie. Questi prodotti, comunemente usati dalle persone afroamericane, contengono sostanze chimiche dannose come la formaldeide.

Studi precedenti hanno dimostrato una connessione tra l’uso di questi prodotti e il cancro al seno. Le rappresentanti Ayanna Pressley e Shontel Brown hanno chiesto all’FDA di indagare su questo problema.

La proposta di legge è stata accolta positivamente per la protezione della salute pubblica e in particolare per le donne afroamericane, che sono maggiormente a rischio a causa di sistematico razzismo e discriminazione.