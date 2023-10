Misteriosi resti decomposti di una grande creatura marina

L’origine dei resti decomposti di una grande creatura marina che si è riversata sulla costa della Papua Nuova Guinea sotto forma di un grumo bianco spettrale è ancora “sconosciuta” agli esperti.

Il misterioso corpo biancastro è stato scoperto il 20 settembre dalla gente del posto sull’isola vulcanica di Simberi, situata nel Mare di Bismarck, come pubblicato sui social network.

La massa organica non identificata che arriva sulla costa viene chiamata “globster“. Secondo quanto riportato da Live Science, l’origine di questi ammassi è difficile da precisare perché una parte importante del corpo di solito è decomposta e possono anche mancare parti come la testa e pezzi di carne.

In questo caso, le informazioni sulle dimensioni e il peso del cadavere sono scarse perché non sono state misurate correttamente prima che i residenti del luogo lo seppellissero. Inoltre, non sono state prese campioni di DNA, rendendo ancora più difficile l’identificazione della creatura.

Sebbene gli esperti non siano riusciti a identificarla solo utilizzando le immagini, in generale concordano sul fatto che si tratti di un mammifero marino.

“Mi sembra un cetaceo molto decomposto”, ha detto a Live Science Sascha Hooker, un esperto di mammiferi marini dell’Università di Saint Andrews in Scozia. “Si sa che i cetacei, balene o delfini, assumono questo colore quando perdono la pelle”, ha aggiunto.