Crollo edifici a Kullu (India) a causa delle piogge: nessuna vittima (VIDEO)

INDIA – Tre edifici commerciali e quattro residenziali sono crollati questo giovedì nella città indiana di Kullu, nello stato dell’Himachal Pradesh, a causa di frane causate dalle piogge che hanno colpito il luogo nella mattinata, hanno riferito i media locali.

Secondo i media l’entità dei danni non è ancora stata accertata, ma finora non si hanno notizie di vittime. Inoltre, si informa che gli edifici erano stati evacuati qualche giorno fa per paura che ciò accadesse. Il terribile incidente è stato ripreso in video pubblicato su Twitter X e che puoi vedere a fondo articolo.

La settimana scorsa è stato riferito che più di 50 persone sono morte nell’Himachal Pradesh a causa delle forti piogge nella regione. Allo stesso modo, il crollo di un tempio a Shimla, capitale dell’Himachal Pradesh, ha provocato la morte di 9 persone, mentre circa 20-25 sono rimaste intrappolate.