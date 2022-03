La soluzione di archiviazione Flash USB ultra-compatta 2 in 1

La Lexar JumpDrive D35c offre la potenza di due unità di memoria flash in una sola perché è dotata di doppi connettori USB tipo C/A che permettono di spostare file senza intoppi tra smartphone con connettori di tipo C, tablet, laptop, Mac e computer tradizionali con connettori di tipo A.

Fornisce inoltre prestazioni USB 3.0 ad alta velocità per trasferire velocemente i file, con velocità di lettura che arriva fino a 100MB/sec; per una maggiore versatilità, l’unità è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.

È ultra-compatta ed è perfetta per gli utenti che vogliono spostare rapidamente e con facilità contenuti tra differenti device in ogni situazione. Il resistente guscio in metallo con tappo rotante di protezione garantisce infine grande resistenza e tiene al sicuro i dati dagli agenti atmosferici mentre si è in viaggio.

Con le sue capacità di memoria, questa JumpDrive non solo offre memoria aggiuntiva per lo smartphone, il tablet o il computer, ma è anche un’ottima soluzione per scaricare molti contenuti dai dispositivi e salvare una copia dei file più importanti.

Include inoltre una soluzione di sicurezza avanzata con sistema di crittografia AES a 256 bit per proteggere le informazioni personali, i dati finanziari o altri file sensibili ed evitare che i file più importanti vengano corrotti, persi o cancellati. È anche facile creare uno spazio protetto da password che crittografa automaticamente i dati. Per maggiore tranquillità, poi, i file eliminati dalla cassaforte vengono cancellati in modo sicuro e non possono essere ripristinati.

Principali caratteristiche della JumpDrive D35c

Fornita di 2 connettori USB Type-C e USB Type-A

High-speed USB 3.0 per memorizzare e trasferire contenuti più velocemente

Unità ultra-compatta con tappo rotante per una maggiore durata

Protezione dei file con una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia 256-bit AES encryption

Retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0

Compatibile con PC e Mac

Garanzia 2 anni

Disponibile nelle capacità di 32GB, 64GB e 128GB

Prezzo indicativo al pubblico: a partire da 17,99 euro (32GB)