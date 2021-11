FUJIFILM GFX Challenge Grant Program 2021

Sino al 5 gennaio 2022 sarà possibile sottoporre a FUJIFILM le linee guide e la presentazione di un proprio progetto fotografico o video, realizzabile anche grazie ad un cospicuo contributo economico.

FUJIFILM Global istituisce GFX Challenge Grant Program 2021, un’iniziativa rivolta a creativi, fotografi e videomakers per supportarli nella realizzazione di progetti di imaging. Insieme al mentoring, all’assistenza tecnica, FUJIFILM riserverà a ciascun beneficiario del programma fino a 10.000 dollari utili a coprire i costi per la realizzazione.

Ha preso il via un nuovo e importante progetto FUJIFILM: il primo GFX Challenge Grant Program 2021, ossia un’opportunità di crescita che FUJIFILM riserva a content creators emergenti o promettenti.

Sino al 5 gennaio 2022 sarà possibile sottoporre a FUJIFILM le linee guide e la presentazione di un proprio progetto fotografico o video, realizzabile anche grazie ad un cospicuo contributo economico. Il programma prevede infatti 5 Global Grant Award da 10.000 dollari e 10 Regional Grant Award da 5.000 dollari.

GFX Challenge Grant Program 2021 è l’occasione per pensare in grande, è un aiuto concreto per sviluppare e realizzare un progetto fotografico o video. Tutti i destinatari del Global e quelli del Regional Grant Award acquisiranno inoltre esperienza anche nell’uso dell’attrezzatura del Sistema GFX, ricevendo un corpo macchina del sistema GFX e due obiettivi GF per tutta la durata della produzione del progetto, oltre ad una assistenza tecnica da parte di tecnici/esperti di prodotto Fujifilm.

Per trasformare la propria idea creativa in realtà ed essere selezionati per entrare a far parte della GFX Challenge Grant Program 2021, sarà necessario inviare a FUJIFILM una presentazione (deve essere un unico documento in formato PDF e deve avere una dimensione inferiore a 10 MB) che spieghi chiaramente:

Obiettivi del progetto da realizzare

Le specifiche del progetto – design, stile, logistica e tempistiche –

Una valutazione dell’efficacia e dei risultati

La comunicazione del progetto, oltre al pieno supporto di divulgazione da parte di Fujifilm

Come utilizzare e trarre vantaggio dalle risorse e dal supporto tecnico offerti da Fujifilm nell’ambito del Grant Award

Si richiede un testo di massimo 1.500 parole in inglese (il documento deve essere scritto in inglese, ma può essere accompagnato dalla lingua madre. La conoscenza della lingua non sarà considerata come criterio di selezione), si devono includere immagini di esempio, oltre a specificare una proposta di budget dettagliata, per singola voce, che descriva come verranno utilizzati i fondi della sovvenzione, il curriculum vitae ed i riferimenti di ogni persona direttamente coinvolta nella creazione del progetto (fotografi, videografi, designer, artisti, ecc.).

Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura, entro il 5 gennaio 2022, visitare il sito: https://fujifilm-x.com/global/special/gfx-challenge-program/

Si potrà partecipare solo se fotografi e videomaker aventi residenza nei Paesi/Regioni elencati nella sezione “Invio di candidatura”.

Il GFX Challenge Grant Program 2021 non è aperto a dipendenti o funzionari di FUJIFILM e delle sue filiali.

La fase di produzione dovrà essere completata con la consegna a Fujifilm di tutte le immagini e/o video creati entro e non oltre il 30 agosto 2022.

FUJIFILM esaminerà le proposte di progetto in base ai seguenti criteri, ciascuno equamente ponderato (al 20% ciascuno):

Pertinenza del progetto con gli obiettivi del programma e aderenza del candidato ai criteri di presentazione.

Adeguatezza della storia del progetto da raccontare utilizzando i prodotti del sistema GFX.

Creatività e Unicità del Progetto descritto.

Realizzabilità/Esecuzione (fattibilità del progetto, budget complessivo, probabilità che il progetto possa essere completato come delineato).

Background del candidato ed esperienza e abilità di fotografia/videografia

A chiusura delle candidature FUJIFILM procederà alla scelta dei candidati con un iter ben preciso:

1° STEP dal 6 al 21 gennaio 2022

Fujifilm esaminerà le proposte e selezionerà 10 candidature di progetto da 5 regioni geografiche, ossia Americhe, Europa, Asia meridionale/Oceania, Cina/Hong Kong/Taiwan e Giappone/Corea/Medio Oriente/Africa. Le 50 proposte, in totale selezionate, saranno valutate nel secondo step. Entro il 31 gennaio 2022, ogni finalista regionale selezionato sarà informato via e-mail e saranno programmati i colloqui Zoom necessari.

2° STEP dal 1 al 15 febbraio 2022

Ai candidati verrà chiesto di sostenere un colloquio con Fujifilm. L’intervista può essere condotta nella lingua di propria scelta, se possibile per Fujifilm.

Tre finalisti per ogni regione geografica, 15 in totale, saranno selezionati per procedere alla fase di selezione finale, che si svolgerà presso la sede centrale di Fujifillm in Giappone.

3° STEP dal 15 al 28 febbraio 2022

I membri del team Fujifilm della sede centrale di Tokyo, in Giappone, esamineranno ogni candidato e selezioneranno i 5 destinatari del Global Grant Award, mentre i restanti 10 finalisti riceveranno il Regional Grant Award.

I destinatari del premio saranno annunciati entro la fine di marzo 2022.

Solo i candidati che avanzano nel processo di selezione saranno informati dei loro progressi. Al termine della fase finale sarà pubblicato un annuncio dei beneficiari finali delle sovvenzioni.

FUJIFILM con il GFX Challenge Grant Program 2021, oltre rendere concrete idee creative di aspiranti fotografi e videomaker, contribuirà così ad arricchire la comunità imaging con progetti artistici che altrimenti non sarebbero possibili.