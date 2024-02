Christmas Pack Sun68: Natale celebrato con promozione Limited Edition

A poche settimane dell’annuncio delle date della prossima edizione dell’ormai famoso festival di Treviso, SUN68 ha pensato a una promozione speciale per i veri amanti della musica live! In anteprima assoluta, e solo per il periodo natalizio,...

A poche settimane dell’annuncio delle date della prossima edizione dell’ormai famoso festival di Treviso, SUN68 ha pensato a una promozione speciale per i veri amanti della musica live! In anteprima assoluta, e solo per il periodo natalizio, Home Festival e SUN68 festeggiano il Natale con una promozione limited edition ad un prezzo veramente speciale (30 euro più le spese di spedizione e diritti prevendita).

Si chiama “Christmas Pack SUN68” e consiste in un abbonamento ai quattro giorni di Festival (1 – 4 settembre 2016) a un prezzo ridotto e ingresso agevolato, un welcome pack con gadget firmati SUN68, un alberello profumato per aromatizzare le feste e dei semi di abete da piantare sui propri balconi.

Un meraviglioso regalo di Natale per amanti dei festival estivi e della buona musica che sicuramente non mancherà a Home Festival 2016. Dall’ 1 al 4 settembre 2016 tutti a Treviso! Ospiti di livello internazionale, originali performance artistiche, spettacoli mozzafiato e tante altre sorprese per un appuntamento che alla scorsa edizione ha contato ottantamila accessi superando ogni aspettativa e conquistando prestigio e fama a livello internazionale.

L’apertura ufficiale delle vendite on line è programmata per il primo dicembre e si chiuderà entro Natale: disposizione 1000 “Christmas Pack SUN68”.