Palma Campania, crolla giostra al luna park: le drammatiche immagini video

Tanta paura quando la giostra si è ribaltata durante il volo nel mezzo di un festival a Palma Campania, in Italia, domenica. Il cedimento della giostra ha causato il ferimento di una decina di persone, tutti adulti tranne una bambina di 12 anni che è stata portata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è in osservazione. Un video drammatico ripreso con il telefono cellulare e pubblicato sui social media mostra la turbina che ondeggia prima che la sua base iniziasse a oscillare in modo incontrollabile.

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sul crollo della giostra, ma le prime osservazioni suggeriscono che la causa potrebbe essere un cedimento strutturale. Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati – con l’ipotesi di lesioni colpose – il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino, comune poco distante.

L’incidente arriva dopo che tre bambini sono stati portati in ospedale quando un veicolo è andato in frantumi a mezz’aria il mese scorso all’Ataturk Park ad Antalya, nel sud-ovest della Turchia.