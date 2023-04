“Streptococco A” causa morte di bambini in Europa

Le infezioni causate dallo streptococco, tra cui la scarlattina, stanno diventando sempre più diffuse in Europa e stanno causando vittime. Nello stato tedesco del Nord Reno-Westfalia, quattro bambini e giovani sono morti tra ottobre 2022 e febbraio 2023 a causa dell’infezione da “streptococco A“, batterio anche conosciuto come “killer silenzioso“.

La carenza di farmaci in alcuni ospedali è stata una delle cause della morte improvvisa dei pazienti. Anche in Inghilterra, un bambino di soli tre anni è morto a causa di un’infezione da Streptococco A che si è manifestata in modo quasi asintomatico.

La scarlattina, come altre infezioni streptococciche, viene curata con la terapia con penicillina, ma la mancanza di questo farmaco e di altri sostituti ha causato la morte di quattro giovani. La comparsa della scarlattina negli ultimi mesi ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità ad agire.

L’infezione si trasmette attraverso le goccioline ed è particolarmente invasiva tra i bambini delle scuole e dei gruppi dell’asilo. Solitamente è accompagnata da sintomi simil-influenzali e da una caratteristica eruzione cutanea. È importante che i genitori agiscano tempestivamente se sospettano che i loro figli possano essere stati contagiati.