Dove vedere ITALIA-SPAGNA Streaming ROJADIRECTA TV Online: Semifinale Nations League

Italia-Spagna streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Tutto pronto al Giuseppe Meazza di San Siro a Milano per la semifinale della Final Four di Nations League. Chi vincerà volerà in finale dove affronterà il 10 ottobre contro la vincente di Francia-Belgio in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino.

L’Italia sta cercando di far seguire alla vittoria di EURO 2020 la gloria nella UEFA Nations League (UNL), in quella che è una rara possibilità di ottenere due vittorie in competizioni internazionali in uno stesso anno. Dovrà però lavorare sodo perché (proprio come agli Europei) affronterà la Spagna in semifinale, contro cui è in palio anche il record mondiale di 37 partite da imbattuti (30 vittorie, 7 pareggi – dopo tempi supplementari e rigori).

Italia-Spagna probabili formazioni



Roberto Mancini in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di Uefa Nations League contro la Spagna, sulla differenza tra Italia e estero nell’impiego dei giovani: “All’estero i giovani giocano prima, gli danno più possibilità di sbagliare e poi dopo un paio d’anni si trovano con giocatori già pronti. C’è un po’ di differenza con l’Italia, questo sì”.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Pellegrini. Allenatore Roberto Mancini.

Il ct della Spagna alla vigilia della semifinale di Nations League contro gli azzurri: “Sono una delle squadre più forti del mondo. Amo l’Italia, mi piace molto il clima, il cibo, la lingua italiana. Ma anche la nazionale italiana”.

Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Laporte, E Garcia, M Alonso; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, F Torres, Sarabia. Allenatore Luis Enrique.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Vedere Italia-Spagna streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Italia-Spagna a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 6 ottobre 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.