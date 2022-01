Dove vedere MILAN-ROMA Streaming Gratis Video: Ibrahimovic vs Zaniolo

CALCIO IN TV OGGI: Milan-Roma Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Milan-Roma, partita valida per la 20a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:30 italiane di oggi giovedì 6 gennaio 2022. Le squadre scenderanno sul campo del Giuseppe Meazza di San Siro in Milano, prima della diretta streaming di Juventus-Napoli delle ore 20:45.

Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro la Roma e non arriva a tre successi di fila contro i giallorossi dal 1996, quando sulla panchina rossonera c’era Fabio Capello e su quella dei capitolini Carlo Mazzone. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere, con 51 pareggi e 45 vittorie giallorosse a completare. Milan e Roma hanno già disputato una sfida di Serie A nel giorno dell’Epifania: nel 2004 i rossoneri ebbero la meglio per 2-1 in casa dei giallorossi, grazie a una doppietta di Shevchenko contro una rete di Cassano. Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Roma streaming diretta tv.

Milan-Roma streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Kessié, Ballo-Touré, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tatarusanu, Romagnoli, Tomori, Calabria.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Borja Mayoral, Darboe, Diawara, El Shaarawy, Fuzato, Spinazzola.

Arbitro: Chiffi di Padova (Vivenzi-Ranghetti)

Dove guardare Milan-Roma Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Milan-Roma con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Milan e Roma si affrontano per la 88esima volta in Serie A. I giallorossi hanno vinto 26 volte, mentre i rossoneri hanno conquistato 29 volte; 32 i pareggi. All’andata, il Milan ha espugnato l’Olimpico col risultato di 2-1: decisive le reti di Ibrahimovic e Kessié, prima della rete di El Shaarawy nel recupero. L’ultima vittoria della Roma contro il Milan in Serie A risale al 27 ottobre 2019, quando i giallorossi si imposero tra le mura amiche per 2-1.

Dove vedere Milan-Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Milan-Roma streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Milan-Roma Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.